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Rusya: ABD, UAEA konferansına katılacak Rus heyetine vize vermedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) Washington’da düzenleyeceği konferansa katılmayı planlayan Rus heyetine ABD’nin vize vermediğini bildirdi.

Ekleme: 24.10.2022 - 23:16 Güncelleme: 24.10.2022 - 23:17 / Editör: Ozge Selin
Rusya: ABD, UAEA konferansına katılacak Rus heyetine vize vermedi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, 26-28 Ekim'de Washington'da UAEA'nın '21. Yüzyılda Atom Enerjisi' konferansı yapacağını hatırlattı.

Rusya'dan Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) ve Rusya Federal Ekolojik Teknolojik ve Nükleer Denetim Kurumundan (Rostehnadzor) bir heyetin bu konferansa katılmayı planladığını belirten Zaharova, 'ABD, ilgili başvuruları öngörülen şekilde önceden sunmalarına rağmen, Rus heyetindekilere vize vermedi. Böylece Rusya'nın UAEA himayesinde önemli bir uluslararası etkinliğe katılımı kesinlikle kabul edilemez bir şekilde ve hiçbir gerekçe gösterilmeden engellenmiştir.' ifadelerini kullandı.

Zaharova, bu eylemiyle ABD'nin uluslararası hukuku görmezden geldiğini vurguladı.

'KİRLİ BOMBA' İDDİASI

Ukrayna'nın 'kirli bomba' olarak adlandırılan radyoaktif maddelerden oluşan patlayıcı kullanarak 'provokasyon hazırladığına' dair edinilen bilgilerin endişe verici olduğunu vurgulayan Zaharova, 'Böyle korkunç bir provokasyonun amacı açık. Rusya'yı kitle imha silahları kullanmakla suçlamak. Ukraynalı yetkililer ve Batı'daki küratörleri, bunun güçlü bir Rus karşıtı kampanyayla sonuçlanacağını, ortaklarının Moskova'ya olan güvenini sarsacağını ve ülkemizin uluslararası arenada tecrit edilmesine yol açacağını umuyorlar.' dedi.

Aldıkları bilgilere göre Ukrayna'nın söz konusu planı uygulamaya başladığını öne süren Zaharova, Joltıye Vodı şehrindeki bir madencilik işleme tesisinin ve Kiev'deki Nükleer Araştırma Enstitüsü'nün 'kirli bomba' yapmakla görevlendirildiği dile getirdi.

Zaharova şunları ifade etti:

'Kiev yetkililerini ve onları kontrol eden Batılı sponsorlarını, dünyayı nükleer bir felakete sürükleyen ve masum sivillerin hayatlarını tehdit eden eylemlerde bulunmaktan vazgeçmelerini talep ediyoruz. Bu konuda Rusya'nın uyarılarını dikkate almamak pervasızlıktır. Olayları tırmandırmak tehlikelidir.'
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