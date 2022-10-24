İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yüzde 63'e ulaştı

İstanbullular haftanın ilk gününe trafikle başladı...İşe ve okula gitmek için erken saatte yola çıkan vatandaşlar, trafik sıkışıklığında zor anlar yaşadı.Sabahın ilk saatlerinden itibaren yaşanan yoğunluk nedeniyle kentin birçok noktasında trafiğin durma noktasına geldiği görüldü.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre il genelindeki yoğunluk saat 08.45 itibarıyla yüzde 63 olarak ölçüldü.D-100 Kara Yolu Kadıköy ve Maltepe mevkiilerinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.