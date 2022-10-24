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Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken paylaşım! Video ile onlara seslendi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 22 gün süren, 8'si sivil, 2'si polis 10 kişinin vefat ettiği Gezi kalkışması davasında hüküm giyenlere özgürlük çağrısı yaptı.

Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken paylaşım! Video ile onlara seslendi
Ekleme: 24.10.2022 - 17:31 Güncelleme: 24.10.2022 - 17:33 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken paylaşım! Video ile onlara seslendi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Gezi Parkı kalkışması davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan İBB Şehircilik Proje Koordinatörü Tayfun Kahraman için özgürlük çağrısı yaptığı açıklama tepki çekti.

İstanbul Adliyesi 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Gezi Parkı davasında karar, geçtiğimiz gün açıklandı. Buna göre Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İMAMOĞLU'NDAN GEZİ DAVASI SUÇLUSUNA DESTEK

Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne darbe vurmak amacıyla başlatılan Gezi Parkı olaylarına destek veren ve olayların bizzat içerinde bulunanlara destek mesajları atan Ekrem İmamoğlu, dava sonucu 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Tayfun Kahraman için özgürlük naraları attı.

İmamoğlu, "Adalet elbet yerini bulacak, hukuksuzluk son bulacak. Çalışma arkadaşım Tayfun Kahraman ve tüm Gezi tutsaklarına özgürlük istiyoruz" dedi.

İMAMOĞLU'NA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Gezi kalkışmasındaki suçlulara sahip çıkan Ekrem İmamoğlu'nun paylaştığı videoya sosyal medya üzerinden çok sayıda tepki geldi.

İşte o tepkilerden bazıları:

-Sizin Adalet anlayışınız acaba memleketin temeline dinamit koyan zalimleri içeriden mi çıkartmak oluyor, eğer böyle bir adalet istiyorsanız bunu asla ve asla bulamayacaksınız, yazıklar olsun size ne yazıkki adaletli bir ülkede yaşıyorsunuz.

-Gezi kalkışması ihanettir nokta.

-Hayırdır Ekrem bey geziyi mi özlediniz yine bir caba içerisindesiniz


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Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken paylaşım! Video ile onlara seslendi
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