Çanakkale Boğazı'nda sis nedeniyle çift yönlü geçiş kapandı

Çanakkale genelinde sabah saatlerinde etkili olan sis, Çanakkale Boğazı'nda da yoğun bir şekilde etkisini gösterdi.Denizde görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle, yetkililer önem aldı.Sis nedeniyle saat sabah 09.55 itibariyle çift yönlü transit gemi geçişleri kapatıldı.Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.İHA'nın haberine göre, ekipler günün ilerleyen saatlerinde sisin etkisini kaybetmesi öngörüldü ve gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.