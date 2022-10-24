  • USD: 18,58 - 18,62
  • EURO: 18,28 - 18,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'dan BM Günü ve BM Teşkilatı'nın kuruluşunun 77. yıl dönümü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler'in (BM), BM'nin temsil ettiği değerlerin ve BM faaliyetlerinin güçlü bir destekçisi ve savunucusu olmaya devam edeceğini bildirdi.

Başkan Erdoğan'dan BM Günü ve BM Teşkilatı'nın kuruluşunun 77. yıl dönümü mesajı
Ekleme: 24.10.2022 - 21:35 Güncelleme: 24.10.2022 - 22:09 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan BM Günü ve BM Teşkilatı'nın kuruluşunun 77. yıl dönümü mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ekim BM Günü ve BM Teşkilatı'nın kuruluşunun 77. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin, barış ve güvenlik, insan hakları ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında BM bünyesinde devam eden çalışmalara en somut katkıları yapan ve öncü roller üstlenen ülkelerden birisi olduğunu belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin BM'nin barışı koruma operasyonlarına iştirak ettiğini, barış için Arabuluculuk ve Medeniyetler İttifakı gibi girişimlerin liderliğini yürüttüğünü, Gebze'de bulunan BM Teknoloji Bankası ve diğer çalışmalarla BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma gündeminin hayata geçirilmesine destek olduğunu anımsattı.

BM genel bütçesine en fazla katkı sağlayan ilk 20 ülkeden biri olmanın yanı sıra İstanbul'un bir BM merkezi haline getirilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde muhtelif BM kuruluş ve ajanslarının bölgesel merkezlerine de İstanbul'da ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:


'Dış politikamızın temel önceliklerinden biri olan insani diplomasi, ülkemizin BM çatısı altında da etkin rol oynadığı alanlar arasında bulunuyor. Milli gelire oranla dünyada en fazla insani yardım yapan ülke olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Uluslararası toplumun sorumlu bir mensubu olarak bölgemizde ve ötesinde istikrarın korunmasına ve çatışmaların önüne geçilmesine yönelik çabalara öncülük ediyoruz. BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres ile iş birliği içinde yürüttüğümüz yoğun gayretler neticesinde Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya ulaşmasına liderlik ettik. İstanbul Anlaşması kapsamında bugüne kadar 8 milyon tonu aşkın tahıl ve benzeri ürünün sevk edilmesini sağladık. Sevkiyatın kesintiye uğramadan sürdürülmesine yönelik diplomatik temaslarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz.'

Erdoğan, küresel barış ve huzuru tehdit eden İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadelede farkındalık oluşturmanın çabasında olduklarını vurguladı.

15 Mart'ın BM Genel Kurulu tarafından Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü ilan edilmesine de önderlik ederek bu yönde önemli bir adım attıklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

'Nefret ikliminin toplumsal barışı zehirlememesi için hem BM zemininde hem de ikili planda gayretlerimizi sürdüreceğiz. Her gün binlerce masumun canına mal olan krizlerin çözümünde ve sürdürebilir kalkınmanın sağlanmasında BM'nin daha etkin rol alması gerektiği açıktır. Bunun yolu da BM Güvenlik Konseyi'nin temsilde adalet ilkesine göre reforme edilmesinden geçmektedir. Daha demokratik, şeffaf, etkin ve hesap verebilir bir Güvenlik Konseyi uluslararası toplumun ortak beklentisidir. Üye devletlerin tamamının eşit şekilde temsil edildiği ve uluslararası toplumun ortak iradesini yansıtan BM Genel Kurulu da muhakkak güçlendirilmelidir. Türkiye, BM'nin, BM'nin temsil ettiği değerlerin ve BM faaliyetlerinin güçlü bir destekçisi ve savunucusu olmaya devam edecektir. Bu düşüncelerle ülkemizin de kurucu üyeleri arasında yer aldığı Birleşmiş Milletler'in 77'inci kuruluş yıldönümünü kutluyor, BM'nin çalışmalarının küresel barış, istikrar ve esenliğe katkı sağlamasını temenni ediyorum.'
İzmir Barosu Genel Kurulundaki skandal konuşmaya soruşturma!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yusuf İslam'ın konserine katıldı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Aile yapısını koruyacak merkezler güçlendirilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı “Türkiye Yüzyılı” programına muhalif gazeteciler de davet edildi.
Başkan Erdoğan'dan BM Günü ve BM Teşkilatı'nın kuruluşunun 77. yıl dönümü mesajı
Diyanet'ten kovulan Fatma Yavuz'dan HDP etkinliğinde skandal sözler: LGBT'li tek bir kardeşimin saçının teline zarar gelirse başörtümü açıp yakarım
Cumhurbaşkanı Erdoğan,Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
İsveç ve Finlandiya’dan NATO açıklaması...
Frontex'ten Yunanistan'la suç ortaklığı itirafı...
Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken paylaşım! Video ile onlara seslendi
Binali Yıldırım Azerbaycan'da kaza yapmıştı! Çelik detayları açıkladı: Takla attı ve kayalıklara çarptı
TOGG'un fabrika açılışına davet edilen Kemal Kılıçdaroğlu daveti geri çevirdi
CHP'li Özgür Özel HDP'li Ahmet Türk'ün sözlerini referans alarak Kılıçdaroğlu'na destek istedi: Kemal Bey her kesime iyi gelecek bir isim
İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu
Cemevi kanununa CHP'den itiraz: Laikliğe aykırı!
Kimyasal silah iftirasına destek veren Sezgin Tanrıkulu'na Gürsel Erol'dan tepki: Sana ne kardeşim bu açıklamayı yapmak sana mı düşer?
CHP Tekirdağ'da toplu istifa şoku!
Avrupalı heyete tokat gibi sözler! 'Bir kere onlarla konuştunuz mu?'
Karamollaoğlu'ndan altılı masaya aday vetosu: Masada böyle biri var demek kolay değil
İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Ünal milyonluk daireyi harabeye çevirdi! Ev sahibi içeri girince şoke oldu!
Meteoroloji'den kar yağışı ve sağanak uyarısı: Kuvvetli geliyor!

Meteoroloji'den kar yağışı ve sağanak uyarısı: Kuvvetli geliyor!

İkinci el otomobilde yeni dönem: Yenilenip satılacak

İkinci el otomobilde yeni dönem: Yenilenip satılacak

Milyonlarca kişi indirmiş: Virüslü uygulamaları kullanıyorsanız hemen silin

Milyonlarca kişi indirmiş: Virüslü uygulamaları kullanıyorsanız hemen silin

Türk lirasını klozete atmıştı! Sosyal medya fenomeni hakkında flaş gelişme

Türk lirasını klozete atmıştı! Sosyal medya fenomeni hakkında flaş gelişme

Muafiyet yoksa telefon gümrükte kalacak: Son gün 1 Kasım

Muafiyet yoksa telefon gümrükte kalacak: Son gün 1 Kasım

İstanbul'da bu ilçelerde yaşayanlar dikkat: Kesinti 10 saati bulacak

İstanbul'da bu ilçelerde yaşayanlar dikkat: Kesinti 10 saati bulacak