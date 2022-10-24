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Bakan Varank KOBİ'lere özel TİTDES Programı'nın sonuçlarını açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'yi kapsayan Turizm, İhracat ve Tarımın Geliştirilmesi Finansman Desteği (TİTDES) Programı'nın sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Ekleme: 24.10.2022 - 14:24 Güncelleme: 24.10.2022 - 14:34 / Editör: Ozge Selin
Bakan Varank KOBİ'lere özel TİTDES Programı'nın sonuçlarını açıkladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından KOBİ'lere özel ilk 6 ayı geri ödemesiz yatırım ve finansman desteğinin sağlanacağı TİTDES Programı'nın sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Varank paylaşımında, "Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'yi kapsayan TİTDES Programı sonuçları açıklandı. Yatırımlar tam gaz devam ediyor. 43 başarılı proje, 65,6 milyon liralık özel sektör yatırımı" ifadelerini kullandı.


Fırat Kalkınma Ajansının internet sitesinde yayımlanan sonuç duyurusuna göre, 2022 yılı TİTDES Programı ile alternatif turizm olanaklarının çeşitlendirilerek, Yukarı Fırat Havzası turizm destinasyonunun geliştirilmesi, imalat sanayisinde rekabetçiliğin güçlendirilerek bölge ihracatının artırılması ve tarımsal üretimde ürün çeşitliliği ile verimliliğin artırılarak yüksek katma değerli üretimin sağlanması amaçlanıyor.

11 PROJE YEDEK LİSTEDE

Çevrim içi başvuruların alındığı program kapsamında sunulan projelerin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapıldı. 69 proje teklifi alınırken inceleme aşamasında başarılı olup, teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçen 68 projeden 43'ü asil olarak başarılı bulundu, 11 proje de yedek olarak belirlendi.

Programla yerel aktörlerin "İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve İhracatın Geliştirilmesi", "Yukarı Fırat Havzası Turizm Destinasyonu Geliştirilmesi ve Markalaştırılması", "Tarımsal Üretimde Katma Değerli Üretime Geçiş" programları ile Sanayi Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün 2022-2023 teması olarak belirlediği "Genç İstihdamı" kapsamında, ajans tarafından ön fizibilitesi hazırlanmış yatırım konuları öncelikli olmak üzere bölgesel kalkınma açısından önem taşıyan yatırımlara yönelik finansman desteği sağlanacak.

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