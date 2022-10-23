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Zeytinburnu'nda iş yerinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Karacabey Sokak'ta bulunan 5 katlı karton bardak imalathanesinde yangın çıktı.

Ekleme: 23.10.2022 - 01:03 Güncelleme: 23.10.2022 - 01:04 / Editör: Ozge Selin
Zeytinburnu'nda iş yerinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Karacabey Sokak'ta bulunan 5 katlı karton bardak imalathanesinde yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında, bütün binayı alevler sardı. Yangın sırasında içeride olan çalışanlar çıkarıldı. Çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Zeytinburnu'nda iş yerinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

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