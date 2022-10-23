MHP lideri Devlet Bahçeli: Emperyalizme ümit bağlayanlar 2023'te kenara itilecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" Manisa mitinginde konuşuyor.Türkiye'nin egemenlik haklarını beraber koruyacağız.Yıkılmamızı gözleyenler var dikkat ediniz, birbirimize girmemizi düşleyenler var uyanık olunuz, Türkiye’miz üzerinde emeli ve gözü olanlar var tetikte olunuz.Bizde milletimizi seven mangal gibi yürek, mücadelemizi diri tutan müstesna bir emek var.Biliyoruz ki sevmek için yürek, sürdürmek için emek lazımdır. Bizde de milletimizi seven mangal gibi yürek, mücadelemizi diri tutan müstesna bir emek vardır.'Emperyalizme ümit bağlayanlar 2023'te kenara itilecektir'Türkiye'nin egemenlik haklarını beraber koruyacağız. Türkiye’ye tuzak kuranlar 2023’de alt edilecektir.Emperyalizmin kalleş fermanına ümit bağlayanlar, 2023'te kenara itilecektir.Milletimizin hak ve hukukunu birlikte savunacağız, devletimizin egemenlik haklarını beraber koruyacağız, daha güzel daha güvenli Türkiye'ye ulaşmak için canımızı dişimize takıyoruz.2023 Türk tarihinin dönüm noktalarından biridir, 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüdür. Ayrıca sandık ve demokrasi yılıdır. Türkiye'yi zillete düşürmek isteyenler 2023'te alt edilecektir.Ekmeğini yediği, suyunu içtiği, havasını soluduğu vatanını gittikleri ülkelerde şikayet edenler çok iyi bilsinler ki bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için icazet yarışına girenler, gelsinler de Manisa'daki imrenilecek heyecan dalgasına kulak versinler. Adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.Cumhurbaşkanı adayı bulabilmek için icazet yarışına girenler gelsinler Manisa'ya baksınlar, koştura koştura ABD'de soluğu alan iş birlikçiler yüreği yetiyorsa buraya kulak versinler.2023 seçimleri Türkiye’nin kaderini tayin edecektir. Ya geleceğimiz zillete düşüp heba olacaktır ya da Cumhur’un cesaret ve dirayetiyle bütün korkuluklar yıkılacak, bütün oyunlar bozulacaktır.Henüz dış güçlerden aday için izin ve yetki belgesi alamadıkları için bir şey söyleyemiyorlar, Amerika'ya biri gidiyor biri geliyor.Kılıçdaroğlu meydan okuyor ancak hala adayım diyemiyor. Malum belediye başkanlarını Sayın Erdoğan ile eş tutup rakip gösteriyorlar. Bu bir FETÖ yönetimidir. Yenemiyorsan yıprat taktiğidir.Adaylık için talimat sırasına giren, bunu da hamburger maskesiyle gizleyen ittifak ortaklarına hesabı soracak olan Türk Milleti'dir.Henüz dış güçlerden aday için izin ve yetki belgesi alamadıkları için bir şey söyleyemiyorlar, Amerika'ya biri gidiyor biri geliyor.İktidar ruhsatını ABD’den almak için kuyruğa girenleri Türk milleti sandığın başında bekleyecektir.Maalesef emperyalizmin hesabına çalışan bir muhalefet anlayışının ülkemizde bulunuyor olması utanç anıtı gibi karşımızdadır.Ayrıntılar geliyor...