İzmir'de kan donduran olay: Başından vurulmuş halde bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın, iş yerinde silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kadının eşinden boşanma aşamasında olduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Hülya Şellavcı Y'den (52) bir süredir haber alamayan yakınları Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki atölyesine gitti. Atölyede, Hülya Şellavcı Y'yi vurulmuş halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hülya Şellavcı Y'nin öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede, silahla başından vurularak öldüğü tespit edilen Hülya Şellavcı Y'nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Hülya Şellavcı Y'nin boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı K.Y'nin (59) şüpheli olarak arandığı öğrenildi.