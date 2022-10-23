İstanbul'da barajların su seviyesi yüzde 50'nin altına düştü

İstanbul'daki su sağlayan barajlardaki su seviyesi azalmaya devam ediyor. Verilere göre de bütün barajlar yüzde 50 doluluk seviyesinin altına düştü.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 42,99 olarak açıklandı.İstanbul'da son olarak geçtiğimiz mart ayında yüzde 90'lar seviyesine yükselen baraj doluluk oranları daha sonra düşüşe geçmişti.Yaklaşık 10 gün önce yüzde 45'li seviyelerde ölçülen baraj doluluk oranları bugün itibariyle yüzde 42.99'a kadar geriledi.Alibeyköy Barajı da doluluk oranlarındaki düşüşten nasibini aldı. Alibeyköy barajında doluluk oranı yüzde 28,41 olarak ölçüldü. Su seviyesinin azaldığı Alibeyköy Barajı'nda, önceden suyla dolu olan ve balıkların yüzdüğü birçok alan kurudu.Bu alanlarsa su havzasına gelen ziyaretçilerin araçlarını park ettikleri alanlar haline geldi.DHA'nın haberine göre, doluluk oranı en fazla olan baraj, yüzde 49,3 ile Büyükçekmece Barajı. Doluluk oranı en düşük baraj ise yüzde 12,87 ile Papuçdere Barajı oldu.İSKİ'nin verilerine göre, İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları şöyle:Alibeyköy Barajı % 28,41Büyükçekmece Barajı % 49,03Darlık Barajı % 45,25Elmalı Barajı % 47,14Istrancalar Barajı % 33,52Kazandere Barajı % 32,05Ömerli Barajı % 45,76Papuçdere Barajı % 12,87Sazlıdere Barajı % 45,62Terkoz Barajı % 45,41