İçişleri Bakanlığı duyurdu: El-Bab'da 9 DEAŞ'lı terörist yakalandı
İçişleri: Suriye El-Bab bölgesinde 22 Ekim 2022 tarihinde icra edilen operasyonlarda; DEAŞ silahlı terör örgütünün 9 mensubu gözaltına alınmış olup, sevk edildikleri yerel adli makamlarca tutuklanmıştır.
Suriye El-Bab bölgesinde düzenlenen operasyonlarda 9 DEAŞ'lı terörist yakalanarak gözaltına alındı. DEAŞ'lı teröristler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye El-Bab bölgesinde 22 Ekim 2022 tarihinde icra edilen operasyonlarda; DEAŞ silahlı terör örgütünün 9 mensubu gözaltına alınmış olup, sevk edildikleri yerel adli makamlarca tutuklanmıştır." ifadelerine yer verildi.