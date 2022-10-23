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İçişleri Bakanlığı duyurdu: El-Bab'da 9 DEAŞ'lı terörist yakalandı

İçişleri: Suriye El-Bab bölgesinde 22 Ekim 2022 tarihinde icra edilen operasyonlarda; DEAŞ silahlı terör örgütünün 9 mensubu gözaltına alınmış olup, sevk edildikleri yerel adli makamlarca tutuklanmıştır.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: El-Bab'da 9 DEAŞ'lı terörist yakalandı
Ekleme: 23.10.2022 - 11:01 Güncelleme: 23.10.2022 - 11:16 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanlığı duyurdu: El-Bab'da 9 DEAŞ'lı terörist yakalandı
Suriye El-Bab bölgesinde düzenlenen operasyonlarda 9 DEAŞ'lı terörist yakalanarak gözaltına alındı. DEAŞ'lı teröristler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye El-Bab bölgesinde 22 Ekim 2022 tarihinde icra edilen operasyonlarda; DEAŞ silahlı terör örgütünün 9 mensubu gözaltına alınmış olup, sevk edildikleri yerel adli makamlarca tutuklanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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