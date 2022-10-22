MasterChef'te son takım oyunu için nefesler tutuldu. TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef Türkiye'de heyecan hiç düşmüyor. Son eleme adaylarının belli olacağı yarışmada, dokunulmazlık için kıyasıya bir mücadele yaşandı. Peki MasterChef kim kazandı? 21 Ekim 2022 MasterCHef haftanın eleme adayları kimler oldu, MasterChef son donulmazlığı hangi yarışmacı aldı? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?MasterChef'te son takım oyunu için nefesler tutuldu. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam son kez karşı karşıya geldi. Özel misafirlerin ve jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda haftanın son takım oyununun galibi mavi takım oldu.MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?Takım oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Kıvanç son bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?Dokunulmazlığın sahibi Kıvanç 5. eleme adayı olarak Metin'i belirlerken. 6. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Tolga oldu.Buna bağlı olarak haftanın eleme adayları şu şekilde oldu;TayfunGamzeAtikeFatma NurMetinTolgaMASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?Mavi TakımBüşra (Takım kaptanı)GamzeTayfunGörkemBurak KayaSerpilayAyazBurakKırmızı TakımTolga (Takım kaptanı)MetinYağızAtikeKıvançBarışFatma Nur