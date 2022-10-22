Karaman'da suç örgütlerine yönelik operasyonda 14 kişi tutuklandı

Karaman'da 'Suç işlemek için silahlı örgüt kurma' suçlamasıyla iki farklı guruba yönelik 500 polisin katılımı ile yapılan 'Son nokta' adı verilen operasyonda gözaltına alınan 37 kişiden 14'ü tutuklandı, 10 kişiye ise ev hapsi verildi.Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Küçükbingöl' ve 'Ülküsever' isimli iki grup hakkında kentte son 1 yıl içinde 'Kasten öldürme ve yaralama', 'Yağma', 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak', 'Tefecilik', 'Mala zarar verme', 'Silahlı tehdit ve hakaret' gibi suçlara karıştıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Yaklaşık 6 ay süren çalışmaların ardından 52 kişi hakkında 'suç işlemek için silahlı örgüt kurma' suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 18 Ekim günü önceden belirlenen 65 adrese şafak vakti özel harekat ekiplerinin de desteğiyle 500 polisle operasyon düzenlendi. 'Son nokta' adı verilen operasyonda, şüphelilerden 32'si gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında 2 gün sonra yapılan operasyonda ise 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 12 tabanca, 12 tüfek, 612 mermi, 15 (kılıç, kama, balta türü) kesici alet, 532 sentetik hap ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerden 13'nün çeşitli suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtildi.Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 10 kişiye ev hapsi verildi. 12 şüpheli adli kontrol, 1 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.Soruşturma kapsamında 2 kişinin arandığı bildirildi.