Yolcunun ‘bomba şakası’ uçak seferini iptal ettirdi

Türk Hava Yolları'nın TK-1756 sefer sayılı Airbus A321 tipi yolcu uçağı Lizbon Havalimanı'ndan kalkış için yolcu alımına başladığı sırada yolculardan biri 'bomba şakası' yaptı. Bunun üzerine olay yerine güvenlik görevlileri çağırılırken uçak güvenli park alanına çekildi. Polis ekipleri diğer yolcular uçakta bekletilirken, tüm bagajlar indirildi. Bomba şakası yapan yolcu uçaktan indirilerek gözaltına alınırken, güvenlik aramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi. Güvenlik işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle uçuş ekibinin mesai saati dolduğu için sefer iptal edildi.