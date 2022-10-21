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İngiltere'de istifa eden Liz Truss'ın yerine kim geçecek?

İngiltere'de Liz Truss'ın istifasının ardından başbakanlık koltuğunun yeni sahibi belirlenecek. Bunun için bir kez daha Muhafazakar Parti içinde seçime gidilecek. Truss'ın bir önceki seçimdeki rakipleri Rishi Sunak ve Penny Mordaunt bir kez daha yarışın favorileri arasında gösteriliyor. Ancak listede sürpriz bir isim de var. İşte İngiltere'deki başbakanlık yarışındaki adaylar...

İngiltere'de istifa eden Liz Truss'ın yerine kim geçecek?
Ekleme: 21.10.2022 - 16:09 Güncelleme: 21.10.2022 - 16:14 / Editör: Ozge Selin
İngiltere'de istifa eden Liz Truss'ın yerine kim geçecek?
İngiltere'de 1,5 ay önce başbakan seçilen Liz Truss, açıkladığı ekonomi politikalarına gelen tepkilerin ardından istifa etti.

LİZ TRUSS'I İSTİFAYA GÖTÜREN SÜREÇ

Truss'ın istifasının ardından başbakanlık koltuğunun yeni sahibi belirlenecek. Bu iş için bir kez daha Muhafazakar Parti içinde seçime gidilecek. İşte başbakanlık için yarışacak adaylar...

RISHI SUNAK

Rishi Sunak: 42 yaşında, Eski Hazine Bakanı.

-Hint kökenli doktor bir babanın ve eczacı bir annenin oğlu.
-Yükselişi Theresa May hükümetinde aldığı bakan yardımcılığı göreviyle başladı.
-Johnson hükümetinde Hazine Bakanlığı görevine getirilerek maliyenin sorumluluğu verildi.
-Johnson’ın en güçlü destekçisiydi, daha sonra ekonomik yaklaşımlarının çok farklı olduğunu söyleyerek istifa etti.
-Eşinin vergi ödememesi nedeniyle eleştirildi.

İngiltere'de istifa eden Liz Truss'ın yerine kim geçecek?

PENNY MORDAUNT

Penny Mordaunt: 49 yaşında, Eski Savunma Bakanı.

-2010’da parlamentoya girdi.
-Eski ABD Başkanı George W Bush’un başkanlık kampanyasında görev aldı.
-Sıkı bir Brexit taraftarı.
-2016'da Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin çok muhtemel olduğunu, Birleşik Krallık’ın bunu engelleyemeyeceğini ve ciddi bir göç akını olacağını iddia etmişti.
-2019’da Birleşik Krallık’ın ilk kadın Savunma Bakanı olarak görev yaptı, Johnson göreve geldiğinde işine son verildi.
- Parlamento işlerinden sorumlu bakanlık görevini yürütüyor.

İngiltere'de istifa eden Liz Truss'ın yerine kim geçecek?

BEN WALLACE

Ben Wallace: 52 yaşında, Boris Johnson döneminde Penny Mordaunt'un yerine Savunma Bakanlığına getirildi.

-Eski bir subay ve Johnson'ın yakın müttefiki.
-Truss'ın başbakanlığa geldiği seçimde parti içinde beklediği desteği bulamadı.
-Truss kabinesinde Savunma Bakanlığı görevinde kaldı.
-Ukrayna Savaşı'ndaki tutumu ve Afganistan'dan tahliyelerdeki başarısı nedeniyle Muhafazakar basının gözdesi.

İngiltere'de istifa eden Liz Truss'ın yerine kim geçecek?

JEREMY HUNT

Jeremy Hunt: 55 yaşında.

-Kwasi Kwarteng'İn yerine Liz Truss tarafından Hazine Bakanlığına getirildi.
-Eski sağlık ve dışişleri Bakanı, 2019'daki liderlik yarışında Boris Johnson'a yenilmişti.
-Brexit karşıtlığıyla tanınıyor ancak daha ölçülü bir tarzı var.
-Merkez sağ geleneksel Muhafazakarlara hitap ediyor.
-31 Ekim'e kadar yeni bütçeyi hazırlama çalışmalarına odaklanmış durumda.

İngiltere'de istifa eden Liz Truss'ın yerine kim geçecek?

BORIS JOHNSON

Listedeki sürpriz isim Boris Johnson: 58 yaşında.

-Theresa May'in istifasının ardından Başbakanlık görevine geldi.
-Ateşli bir Brexit taraftarı.
-Gafları ve tartışmalı sözleriyle hafızalara kazındı.
-Ali Kemal'in torununun çocuğu olarak tanınıyor.
-Karantina döneminde Başbakanlıkta düzenlenen partiler sebebiyle istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. Koltuğunu korumayı başardı.
-Muhafazakar partideki taciz skandalının ardından harekete geçmemekle suçlandı.
-Beş bakan dahil 50'yi aşkın hükümet görevlisinin istifası sonrası Temmuz'da Muhafazakar Parti'nin liderliğini bıraktı.

İngiltere'de istifa eden Liz Truss'ın yerine kim geçecek?
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