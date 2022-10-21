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Fuat Oktay: 2023 yılı bütçesi, Türkiye Yüzyılı'nın yolunu açacak bir yapıdadır

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı. Oktay, burada yaptığı açıklamada; "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına odaklanan ve aynı zamanda bir atılım bütçesi olan 2023 yılı bütçesi, 'Türkiye Yüzyılı'nın yolunu açacak bir yapıdadır. 2023 yılında ekonominin üretim ve talep yönüyle dengeli bir görünüm sergileyerek yüzde 5 büyüme oranının korunması hedeflenmektedir" ifadelerine yer verdi.

Ekleme: 21.10.2022 - 17:03 Güncelleme: 21.10.2022 - 17:04 / Editör: Ozge Selin
Fuat Oktay: 2023 yılı bütçesi, Türkiye Yüzyılı'nın yolunu açacak bir yapıdadır
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı.

'YENİ YÜKSELİŞ DESTANLARI YAZACAĞIZ'

Fuat Oktay, Meclis'te 2023 Yılı Bütçe sunumunda yaptığı açıklamada; '2023 bütçe kanun teklifimizin temel misyonu; vatandaşımızı küresel belirsizliklerden ve risklerden koruyacak, her kesimden insanımızı kollayacak bir mali altyapı oluşturmaktır. 2023 bütçemiz ile Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini ve devletimizin gücünü daha da perçinleyerek, yeni yükseliş destanları yazacağız' dedi

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