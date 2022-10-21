  • USD: 18,57 - 18,61
  • EURO: 18,12 - 18,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

EGM personelinin sorunlarını çözmek için kolları sıvadı

Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı Türk Polis Teşkilatında görev yapan tüm personelin etkinliği ve verimliliğini artırma amacıyla kolları sıvadı. Personel Daire Başkanlığı’nda yüz yüze görüşme günleri başladı ve her rütbeden 291 personel dinlenirken 137’sinin sorunu hızlıca çözüldü. Ayrıca Personel Bilgi Sistemi üzerinden gelen 5 bin 433 başvurudan 3 bin 779'u çözüme kavuşturuldu.

Ekleme: 21.10.2022 - 15:39 Güncelleme: 21.10.2022 - 15:39 / Editör: Ozge Selin
EGM personelinin sorunlarını çözmek için kolları sıvadı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı yurt genelindeki emniyet teşkilatı personelinin sorunlarını çözmek için kolları sıvadı. Personel Daire Başkanlığı Eylül ayından itibaren başlatılan çalışmalarda eş görevi, çocuklarının eğitim öğrenim durumu, engellilik durumu, ailesel durumlar, şehit ve gazi yakını, yaş haddi, sağlık sorunları gibi mazeretleri olan Emniyet teşkilatı mensuplarımızın atama talepleri yerine getirilmesi için 6 bin 249 mazeret başvurusu incelendi. Bunlardan şimdiye kadar 4 bin 111'i çözüme kavuşturuldu. Aynı zamanda başkanlık içerisinde yüz yüze görüşme günleri başladı. Şu ana kadar her rütbeden 291 personel dinlendi. 137'sinin sorunu hızlıca çözüldü.


YÜZ YÜZE GÖRÜŞME DÖNEMİ BAŞLADI

Emniyet Genel Müdürlüğünce yüz yüze yapılan görüş günlerinin İl Emniyet Müdürlüklerinde de yapılması kararını aldı. Bunların yanı sıra başkanlık bünyesinde sorun, istek ve şikayetleri dinlemek üzere sistem kuruldu. 7 gün 24 saat esasına göre çalışan sistemde polisler sıkıntı ve düşüncelerini ister 0312 462 17 63 -1765 -1766 nolu telefonlardan ister POLNET üzerinden bildirebiliyor. Üstelik sorunlarının çözüm aşamalarını da sistem üzerinden takip edebiliyor.

3 BİN POLİSİN TALEBİ YERİNE GETİRİLDİ

Önceki dönemlere ait çalışmalara eklenen bu yeni uygulamalar sayesinde geçen yıla göre canına kıyan personel sayısının daha da düşmesi hedefleniyor. Şuana kadar ülke geneli personel görüş gününe gelen personel sayısı 291 PBS (Personel Bilgi Sistemi) üzerinden gelen talep sayısı 5 bin 433 başvuru 3 bin 779'u çözüme kavuşturuldu. İletişim Merkezine gelen telefon ile başvuru sayısı 239'dur.


32 BİN PERSONELE TEBRİK MESAJI

Emniyet personelinin düğün ve nikah törenlerinde tebrik mesajı iletildi. Eylül ayı başından günümüze kadar 533 düğün ve nikah törenin de tebrik mesajı okundu. Ayrıca; tüm teşkilat mensuplarının 10-20-30 yıllarını tamamlayan ve doğum günü olan tüm personeline Eylül ayından günümüze kadar 32 bin 271 personelimize tebrik mesajı gönderildi.
Huggy Wuggy oyuncağı çocukları olumsuz etkiliyor
Amasra'da maden faciası: Metan gazı verileri ortaya çıktı
İngiltere'de istifa eden Liz Truss'ın yerine kim geçecek?
Çiğli Atık Su Arıtma Tesisine ‘kirli su’ cezası
FETÖ'cü Enes Kanter Yunan bayrağından sonra Atina Başpiskoposu'nun eline sarıldı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Tekirdağ’da, CHP'de 19 istifa sonrası il yönetimi düştü
Liz Truss'ın istifası İngiliz basınında: Ülkenin en kötü başbakanı
Bakan Akar, 'TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddiası'na yanıt verdi: Yargı önünde hesap verecekler
Bakan Kurum'dan vatandaşlara çağrı: 25 Ekim’de tarihi bir gün yaşayacağız
KPSS sonuçları açıklandı
Aliyev'den Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyareti
Başkan Erdoğan, Azerbaycan dönüşü konuştu! TSK'ya iftira atan TTB Başkanı Fincancı'nın ihanet diline tepki
Bölücü ve hain terör örgütüne operasyon! Sözde 'savaşçı'ları yakalandı
Yunan spikerin yerli füze 'Tayfun' şaşkınlığı: Türklerde bu teknoloji var mı
Ömer Çelik açıkladı! Binali Yıldırım'ın durumu iyi: Türkiye'ye dönüyor
İBB'de öldüresiye dayak: Ağaç A.Ş. işçisi bölge şefi tarafından hastanelik edildi
Muhtarlar Konfederasyonu başkanı Aktürk: HDP ve CHP’den atılan iftiralar kesinlikle yalandır, bühtandır!”
CHP'den Adana'da ikinci fiyasko! Tamamlanmayan yurdun açılışı yapıldı...
Sincar'da PKK/KCK'nın suikast biriminde komutan olarak faaliyet yürüten Burhan Piçak yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Meteoroloji'den 20 ile kritik uyarı: Sıcaklıklar düşüyor kar geliyor

Meteoroloji'den 20 ile kritik uyarı: Sıcaklıklar düşüyor kar geliyor

Yurt dışından getirilen cep telefonlarına ilişkin düzenleme 1 Kasım'da devreye giriyor

Yurt dışından getirilen cep telefonlarına ilişkin düzenleme 1 Kasım'da devreye giriyor

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Instagram'a müzik ekleme özelliği dışında yıllardır beklenen bir özellik daha geliyor!

Instagram'a müzik ekleme özelliği dışında yıllardır beklenen bir özellik daha geliyor!

Büyük Marmara depreminin en büyük habercisiydi: Uzmanlar güneş tutulmasının etkisini açıkladı

Büyük Marmara depreminin en büyük habercisiydi: Uzmanlar güneş tutulmasının etkisini açıkladı

Başarılarıyla tarihe geçti: Yapay kalp cerrahı Dilek Gürsoy Forbes dergisine kapak oldu

Başarılarıyla tarihe geçti: Yapay kalp cerrahı Dilek Gürsoy Forbes dergisine kapak oldu