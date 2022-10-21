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Bakan Akar: 24 Temmuz 2015’ten itibaren bugüne kadar 36 bin 417 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “24 Temmuz 2015’ten itibaren bugüne kadar 36 bin 417, bu yılın başından itibaren ise Suriye ve Irak’ın kuzeyinde 3 bin 148 terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da mücadelemiz devam edecek” dedi.

Bakan Akar: 24 Temmuz 2015’ten itibaren bugüne kadar 36 bin 417 terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 21.10.2022 - 21:58 Güncelleme: 21.10.2022 - 22:09 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar: 24 Temmuz 2015’ten itibaren bugüne kadar 36 bin 417 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Edirne Valiliği tarafından düzenlenen 'Şehit ve Gazi Aileleri Buluşması'na katıldı. Şehit ve gazi aileleri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Akar, dünyada ve bölgede ciddi sıkıntı ve krizlerin yaşandığı bir dönemde tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kişilikli ve kimlikli politikalarıyla uluslararası alanda bir özne haline geldiğini belirten Akar, bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetlerinin görev ve sorumluluklarının daha da arttığını ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve sınır ötesinde kendisine verilen görevleri büyük kahramanlık ve fedakarlıkla yerine getirdiğine dikkati çeken Akar, 'Mehmetçik asil milletimizin rahat ve huzur izinde yaşaması için büyük kahramanlık, fedakarlık gösteriyor. Onların hakkını ödememiz çok zor' diye konuştu.

Hudut güvenliğine ilişkin cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirlerinin alındığını, Mehmetçiğin 'Hudut Namustur' anlayışı içinde görevini yerine getirdiğini vurgulayan Akar, terörle mücadelenin de artan bir şiddet ve tempoda taarruzi bir ruhla devam ettiğini söyledi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristle mücadele operasyonlarına dikkati çeken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şöyle konuştu:

'En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da mücadelemiz devam edecek. Teröristlerin tek çaresi Türk adaletine teslim olmak. Başka çarelerinin olmadığını teröristlerin sözde elebaşları anladı, diğerlerinin de anlaması gerekiyor. Hiçbir şehidimizin bir damla kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Aynı şekilde onların ailelerinin gözyaşlarının hesabını tek tek teröristlerden soruyoruz. Mehmetçik ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışında kendisine verilen görevleri atalarına layık şekilde yaptı, yapmaya devam ediyor. Mehmetçik tek tek sığınaklarını, barınaklarını teröristlerin başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. Bizim tek hedefimiz teröristler. Teröristler dışında bir hedefimiz söz konusu değil. 24 Temmuz 2015'ten itibaren bugüne kadar 36 bin 417, bu yılın başından itibaren ise Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 3 bin 148 terörist etkisiz hale getirildi.',,Cuma namazını Üç Şerefeli Cami'de kılan Bakan Akar, daha sonra Selimiye Camii'ne geçerek Vakıflar Genel Müdürlüğünce geçen yıl kasım ayında başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmalarını inceledi.

Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık ve Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerinden çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile telefonda görüşerek, restorasyon çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretinin ardından Selimiye Camii çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Bakan Akar, kendisini bekleyenlerle sohbet etti, çocuklara oyuncak hediye etti. Vatandaşlar, Bakan Akar'a 'Hoş geldiniz paşam', 'Sizinle gurur duyuyoruz' sloganları ile sevgilerini gösterdi.
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