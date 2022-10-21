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Ankara’da özel harekat polisi vahşeti: Eşi ve kayınpederini öldürüp kendini vurdu!

Ankara Elmadağ'da özel harekat polisi Serkan Eke (45), boşanmak istediğini söyleyen 2 çocuğunun annesi eşi Eda Eke ile kayınpederi Yakup Ortaburun'u tabanca ile vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. İşte son dakika gelişmeleri…

Ekleme: 21.10.2022 - 16:57 Güncelleme: 21.10.2022 - 17:02 / Editör: Ozge Selin
Ankara’da özel harekat polisi vahşeti: Eşi ve kayınpederini öldürüp kendini vurdu!
Ankara Elmadağ'da Eda Eke, geçimsizlik nedeniyle evi terk edip babasının evine döndü.

SON DAKİKA: ANKARA'DA KAN DONDURAN VAHŞET

Serkan Eke, boşanmak istediğini söyleyen eşi ile kayınpederinin içinde bulunduğu 06 FMN 91 plakalı otomobilin önünü, ilçe girişindeki köprü altında 06 CNC 02 plakalı kendi otomobiliyle kesti.

SERKAN EKE EŞİNİ VE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ!

Serkan Eke, boşanmak istemesine tepki gösterdiği eşi ile kayınpederini araçtan indirip tartışmaya başladı. Serkan Eke, tartışma sırasında tabancasını çıkarıp, eşi ve kayınpederine ateş etti.

Eke, daha sonra aynı silahı çenesine dayayıp ateşledi. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Serkan Eke, Eda Eke ve Yakup Ortaburun'un hayatını kaybettiği belirlendi.


Haberi alan ölen 3 kişinin yakınları da olay yerinde toplandı. Eda Eke ve Yakup Ortaburun'un yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan olayın hemen ardından çevrede toplananların yerde kanlar içindeki cesetlerin başında cep telefonlarıyla görüntü ve fotoğraf çekmeye çalışması dikkat çekti.

Polis, olay yerine gelince güvenlik çemberi oluşturup, buradakileri uzaklaştırdı.

Polisin yaptığı incelemenin ardından 3 kişinin cesedi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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