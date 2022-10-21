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Amasya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Amasya merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yüklü miktardaki parayı kargoyla birbirlerine gönderdiği belirlendi.

Ekleme: 21.10.2022 - 13:16 Güncelleme: 21.10.2022 - 13:16 / Editör: Ozge Selin
Amasya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Amasya Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, terörle mücadele ve istihbarat şubeleri ekipleri, örgütü yapılanmasının örgütten kopmaları engellemek, örgütü canlı tutmak, mahrem birimlerin ve finansal birimlerin yeniden canlandırılması faaliyetlerini yönettiği tespit edilen şüphelilere yönelik Amasya, Ankara, İstanbul, Edirne ve Samsun'da belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda örgütün finansında kullanıldığı tespit edilen yüklü miktarda döviz ve TL cinsinden nakit para ve bir adet el telsizi ele geçirildi. Şüphelilerin bu paraları kargoyla birbirlerine gönderdiği belirlendi.

7 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Devam eden soruşturma sürecinde sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü mahkeme tarafından tutuklandı. 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Gözaltında bulunan 3 şüpheli hakkında işlemlerin devam ettiği bildirildi.
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