AK Parti’li Yılmaz’dan TBB Başkanı Fincancı’ya tepki

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, TTB Başkanı Fincancı'nın bebek katillerini, cinayet şebekelerini masum göstermeye çalışmakta olduğunu söyledi. Fincancı'nın, hain terör örgütü PKK'nın sözde medya kuruluşunda katıldığı bir canlı yayında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlere yönelik kimyasal silah kullandığını iddia ederek kahraman Türk ordusuna iftira attığını ifade eden Milletvekili Yılmaz, "Hekimlerimizi temsil eden bir yapının başında bulunanlar, terör örgütünü meşrulaştırarak, bebek katillerini aklayarak, oturdukları koltukları asla suiistimal edemez ve kirletemez. Bunun adı siyaset de değildir. Eğer, bu kişiler siyaset yapmak istiyorsa, doktor önlüğünü çıkartıp kendisini yakın hissettiği partiye katılmalıdır. Bu açıklama vicdana da ahlaka da sığmaz" diye konuştu.Yılmaz, Türk ordusunun, hain teröristlerle mücadelesini haklı, şeffaf ve onurlu bir şekilde, hukuki ilkelere bağlı olarak sürdürdüğünün altını çizdi. Fincancı'nın açıklamalarını kınayan Milletvekili Yılmaz, "Milli Savunma Bakanlığımız da, iftiraları yalanlayarak, kullanıldığı iddia edilen mühimmatların envanterinde bulunmadığını açıklamıştır. Alçak bir iftira şebekesinin parçası olan, kirli odakların temsilciliğine soyunan Türk Tabipler Birliği Başkanı ve temsil ettiği zihniyetini şiddetle kınıyor, istifaya davet ediyorum" şeklinde konuştu."MİLLET İTTİFAKI İCAZET YARIŞINA GİRDİ"AK Parti Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin de sırlarla dolu olduğunu bildirdi. Yılmaz, "Kılıçdaroğlu'nun sır gezisi henüz tazeliğini korurken, Millet İttifakı'nın bir diğer kanadı İYİ Parti heyetinin de ABD'ye sır dolu bir gezi gerçekleştirmesi, her iki partinin de bir 'icazet yarışı'na girdiklerinin göstergesi olup, CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı aday yapacaklar" açıklamasını da desteklemektedir. Her ikisi de ABD'ye bağlılıklarını gösterme yarışına girmişler. Art arda gerçekleşen bu ziyaretlerin başka hiçbir izahı olamaz. Şaibelerle dolu ziyaretlerden hangi sözleri alarak döndükleri, kendilerinin hangi sözleri verdikleri elbette ortaya çıkacaktır. Biz AK Parti olarak gücümüzü de, icazetimizi de, desteğimizi de aziz milletimizden alıyoruz" dedi.Önceliklerinin Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde, 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da milli hükümetler eliyle yönetilmeye devam etmesi olduğunu ifade eden Milletvekili Yılmaz, bu dönemde güçlü ve tecrübeli liderlik dönemine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Yılmaz,"Bunu da ancak ve ancak dünyanın gıptayla izlediği, tüm dünya devlet ve hükümet liderleriyle görüşebilen, her şart ve koşulda sağladığı başarılı diplomasiyle dünya siyasetine yön veren Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan karşılayabilir. Tek motivasyonları Cumhurbaşkanımızı indirmek ve Cumhur İttifakını bozmak olan CHP ve kurulmasına öncülük ettiği muhalefet ittifakı, bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Ancak aziz milletimiz her şeyin farkındadır ve bunlara geçmiş seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de fırsat vermeyecek, vatanımızı bunlara teslim etmeyecektir" diye konuştu.