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Adana'da 39 kilo uyuşturucuyla yakalanan zanlıya 11,5 yıl hapis

Seyhan'da 39 kilo esrarı şırdan içerisine saklayarak kente sokmaya çalışırken yakalanan İ.E., 11,5 yıl hapis ve 24 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Ekleme: 21.10.2022 - 17:12 Güncelleme: 21.10.2022 - 17:13 / Editör: Ozge Selin
Adana'da 39 kilo uyuşturucuyla yakalanan zanlıya 11,5 yıl hapis
Güvenlik güçleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor...

Adana'nın Seyhan ilçesinde 7 Ocak 2021 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan ekipler, polis kontrol noktasında durdurulan otomobilde, narkotik köpeği 'Uzi' ile arama yaptı.

Uzi'nin otomobilin bagajında bulunan, içerisinde dondurulmuş şırdan olan bidonlara tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı.

Şüpheli tutuklandı
Aramada, şırdanların altına gizlenmiş 31 paket halinde toplam 39 kilo 850 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Duruşması görüldü
Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ertonga, karar duruşmasına cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

31 pakette sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın kullandığı otomobilin merkez Seyhan ilçesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekiplerince durdurulduğunu, aracın bagajında 4 bidon içindeki çiğ şırdanlar arasına gizlenmiş 31 pakette sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak Ertonga'nın 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan cezalandırılmasını istedi.

11,5 yıl hapis cezası
İHA'nın haberine göre, Sanık Ertonga ise savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürerek, 'Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum' dedi.

Mahkeme heyeti, Ertonga'yı 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 11,5 yıl hapis ve 24 bin lira adli para cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'da 39 kilo uyuşturucuyla yakalanan zanlıya 11,5 yıl hapis
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