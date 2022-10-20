  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,22 - 18,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Zengilan Uluslararası Havalimanı tamamlandı: Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev yaptı

Azerbaycan'ın, işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ikinci havalimanı olan Zengilan Uluslararası Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katıldığı törenle hizmete açıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Havalimanı Azerbaycan'a ve tüm dünyaya hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. İki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Zengilan Uluslararası Havalimanı tamamlandı: Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev yaptı
Ekleme: 20.10.2022 - 12:58 Güncelleme: 20.10.2022 - 13:01 / Editör: Ozge Selin
Zengilan Uluslararası Havalimanı tamamlandı: Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine özel uçak 'TUR' ile Azerbaycan'ın Zengilan şehrine gitti. Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

HEYETLE BİRLİKTE GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanvekili Celal Adan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Zengilan'a gitti.

Zengilan Uluslararası Havalimanı tamamlandı: Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev yaptı

YENİ HAVALİMANINA İNEN İLK DEVLET BAŞKANI OLDU

Erdoğan'ın bulunduğu uçak, Azerbaycan'ın, işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ikinci havalimanı olan Zengilan Uluslararası Havalimanı'na indi. Erdoğan, yeni havalimanına inen ilk devlet başkanı oldu.

1,5 YILDA İNŞA EDİLDİ
Temeli 26 Nisan 2021'de Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından atılan Zengilan Havalimanı en yüksek uluslararası standartlara uygun olarak 1,5 yılda uçakları kabul edecek hale geldi. Havalimanına ülkenin en büyük yolcu uçağıyla ilk teknik uçuş 9 Eylül'de gerçekleştirildi. Havalimanının pisti 3 bin metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde. Terminali saatte 200 yolcuya hizmet verecek kapasiteye sahip. Büyük kargo uçakları dahil tüm geniş gövdeli uçaklar Zengilan Havalimanı'nda rahatlıkla iniş ve kalkış yapabilecek. Havalimanının peronu 8 uçak kabul edecek şekilde tasarlandı.

HAVALİMANININ İNŞAATINDA TÜRK ŞİRKETLERİ DE YER ALDI

Otomatik sistemlerle donatılmış, uluslararası sivil havacılık ve taşımacılık standartlarına uygun kontrol kulesine sahip havalimanının inşaatında Türk şirketleri de yer aldı.

Zengilan Uluslararası Havalimanı tamamlandı: Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev yaptı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Kocaeli'de HDP'li vekilin eski eşi terörden gözaltına alındı
Adayım diyemiyor ‘canlı yayına gel’ diyor: CHP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a meydan okuyormuş
MSB: Kimyasal silah TSK envanterinde bulunmamaktadır
Azerbaycan tezkeresi TBMM'ye sunuldu
Bakan Varank'tan TOGG fiyatı açıklaması: Kendi sınıfında piyasada rekabet edecek
Zengilan Uluslararası Havalimanı tamamlandı: Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev yaptı
Karadeniz gazında heyecanlandıran paylaşım: Akıllara hayallere sığmaz
Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulacak
100 örgüt yöneticisine çarpı! MİT tek tek indiriyor
FETÖ'nün futbol yapılanmasına operasyon! Zafer Biryol gözaltına yakalandı
Bakan Bozdağ'dan anayasa değişikliği açıklaması
Cezayir, Türkiye'den ANKA-S İHA satın almaya hazırlanıyor
İbrahim Kalın: Kimyasal silah yalanı terörü aklamaya çalışanların beyhude çabasıdır
Etyen Mahçupyan'dan '6'lı masanın adayı' değerlendirmesi
AK Parti Sözcüsü Çelik: TSK'yı kimyasal silahla kullanmakla suçlayanlar alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır
Erdoğan 'geri dönülmez sonuçları olur' deyip uyardı, bazı ülkelere çağrı yaptı!
CHP'li Sezgin Tanrıkulu TSK'yı kimyasal silahla suçladı
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'hamburger' göndermesi
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' çıkışı! Barış Yarkadaş'ın çok konuşulan sözleri sorulunca...
O illere gök gürültülü sağanak yağış uyarısı...

O illere gök gürültülü sağanak yağış uyarısı...

İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacak! İşte o ilçe ve mahalleler

İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacak! İşte o ilçe ve mahalleler

Bakan Kirişci: Çiftçilerimize yönelik destek ödemelerini öne çektik

Bakan Kirişci: Çiftçilerimize yönelik destek ödemelerini öne çektik

Evini arkadaşına kiraladı yıllar sonra gittiğinde hayatının şokunu yaşadı

Evini arkadaşına kiraladı yıllar sonra gittiğinde hayatının şokunu yaşadı

ABD'de et yiyen bakteri alarmı: Vaka sayıları katlanarak artıyor

ABD'de et yiyen bakteri alarmı: Vaka sayıları katlanarak artıyor

Dünyanın en büyük santrali olacak! Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali aralıkta açılacak.

Dünyanın en büyük santrali olacak! Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali aralıkta açılacak.