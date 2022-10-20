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İçişleri Bakanlığı: Cudi'de PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Cudi Dağı'nda PKK terör örgütüne ait sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

Ekleme: 20.10.2022 - 19:57 Güncelleme: 20.10.2022 - 20:05 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanlığı: Cudi'de PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nca, jandarma komando timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu' devam ediyor.

Operasyon kapsamında, Cudi Dağı-Tuşimiya Deresi bölgesinde arazi araması gerçekleştirildi. Burada tespit edilen sığınakta 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, 5 Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 600 çeşitli çaplarda mühimmat, 1 RPG-7 roketatar, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 el bombası, 1 tabanca, 19 el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan ateşleme sistemi, 75 EYP yapımında kullanılan elektrikli fünye, 1 antitank mayını, 1 telsiz ve 200 kilogram gıda malzemesi ele geçirildi.
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