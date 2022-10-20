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'Eren Abluka Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan' operasyonu başlatıldı

Terörle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış 3 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan' operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

Ekleme: 20.10.2022 - 11:55 Güncelleme: 20.10.2022 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
'Eren Abluka Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan' operasyonu başlatıldı
Türkiye terör örgütüne karşı hem yurt içinde hem de yurt dışında mücadelesini sürdürüyor. PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla “Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 (Diyarbakır-Lice Ulucak-Yorulmaz) Şehit J.Yzb. Fuat OĞUZCAN Operasyonu” başlatıldı.

1 OPERASYONEL TİM GÖREVDE
Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Komando Özel Operasyon, JÖH, Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1006 personel 61 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun 1'inci gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Ulucak ve Yorulmaz mahalleleri kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 58 farklı noktada;

- (1 ton 688 kg.) toz esrar,
-(2 ton 80 kg) kubar esrar,
-(477.500) kök skunk ve (170.800) kök kenevir ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

'Eren Abluka Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan' operasyonu başlatıldı
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