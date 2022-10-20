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Binali Yıldırım Azerbaycan’da trafik kazası geçirdi: Sağlık durumu iyi!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan’a gerçekleştirdiği günü birlik ziyaret sırasında AK Parti Genel Başkan vekili Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi. Yıldırım’ın içinde bulunduğu aracın ön lastiği patlayınca araç kaza yaptı. Binali Yıldırım ve araçta bulunan Milletvikili Şamil Ayrım helikopterle Bakü’ye hastaneye sevk edildi.

Ekleme: 20.10.2022 - 20:19 Güncelleme: 20.10.2022 - 20:25 / Editör: Ozge Selin
Binali Yıldırım Azerbaycan’da trafik kazası geçirdi: Sağlık durumu iyi!
Son dakika haberi: Binali Yıldırım'ın içinde bulunduğu aracın ön lastiği patlayınca araç kaza yaptı. Binali Yıldırım ve araçta bulunan Milletvikili Şamil Ayrım helikopterle Bakü'ye hastaneye sevk edildi.

Binali Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA: KAZA HAFİF ATLATILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Azerbaycan ziyaretinde olan Sn. Binali Yıldırım'ın korumasıyla milletvekili arkadaşımız Şamil Ayrım'ın da bulunduğu aracı kaza yaptı. Kendisiyle görüştüm. Üçünün de sağlık durumunun iyi olduğunu, kazayı hafif atlattıklarını öğrendim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.'

Binali Yıldırım Azerbaycan’da trafik kazası geçirdi: Sağlık durumu iyi!

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