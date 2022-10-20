BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Kılıçdaroğlu kayıp sekiz saatte görüşmeler yaptı

TVNET canlı yayınına konuk olan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretindeki kayıp sekiz saatlik dilimde bir veya birkaç görüşme yaptığı kanaatinde olduğunu söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TVNET canlı yayınında gündeme dair önemli konularda açıklamalarda bulundu.'Görüşmeler yaptı'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretindeki kayıp sekiz saati ile ilgili konulan Destici 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir veya birkaç görüşme gerçekleştirdiği kanaatindeyim' dedi.Destici şu açıklamalarda bulundu;'Bir ana muhalefet partisi genel başkanı niye böyle bir şeye başvurur ki. Kamuoyuna açıklayamayacağı, Türk milletinden gizli saklı görüşmelere niye tevessül eder. Bir kere zan altındadır. Çok açık ve net şekilde kendisi çıkıp izah etmelidir. Kimle görüştüğünü açıklamalıdır. Görüşmediğini söylüyorsa bunu kendi ağzından duymak isteriz ki yarın görüştüğü ortaya çıktığında kendisi bunun hesabını versin. Bundan kaçındığını görüyoruz.'