AK Partili isim paylaştı: Dünyada aynı anda en çok proje durdurulan şehir İstanbul

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından tüm verdiği vaatleri unutan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun birçok projeyi durdurmasıyla ilgili paylaştığı videoyu yayınlayarak, ''Dünyada Aynı Anda En Çok Proje Durdurulan Şehir: İstanbul'' dedi.350 ADET ŞANTİYENİN KAPISINA KİLİT VURULDUGöreve geldiği günden bu yana 350 adet devam eden şantiyenin İmamoğlu tarafından kapısına kilit vuruldu, tamamı AK Partili ilçe belediyelerini sınırları içerisinde olan 115 proje hiçbir gerekçe gösterilmeden durduruldu.4 METRO HATTI DURDURULDUİmamoğlu İBB'si; AK Parti döneminde başlatılan Sancaktepe-Yenidoğan, Yenikapı-Sefaköy, Kirazlı-Halkalı metro hatlarının inşaatını sürdüremeyip durdurdu. Projesi, izinleri ve finansmanı hazır olan Kağıthane-İstinye metrosuna kazma bile vurulamadı. İmamoğlu'nun ekipleri, yapımını beceremedikleri Sancaktepe-Yenidoğan metrosundaki inşaat sahasını toprakla doldurarak tarihi rezalete imza attı.YOL BİLE YAPAMAYAN BELEDİYE BAŞKANIİBB himayesinde yapımı süren Kirazlı-Halkalı metro çalışmaları 3 senede sadece % 5 ilerleme kaydetti ve durduruldu. 2017'de AK Parti döneminde başlatılan ve yüzde 4 oranında bitirilerek İmamoğlu yönetimine teslim edilen hatta 3 senede kaplumbağa hızıyla yol alınarak %9 seviyesine getirilebildi. Nihayetinde çalışmalar Temmuz 2022'de durduruldu. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını ‘bütçe yetersizliği nedeniyle' yapamayacağını duyaran CHP'li Ekrem İmamoğlu, yol bile yapamayan belediye başkanı olarak tarihe geçti.ÖĞRENCİLERE İNDİRİM KARARINI VETO ETTİAK Parti-MHP grupları tarafından, Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) alınan toplu ulaşıma yüzde 40 zamdan öğrencilerin muaf olması, aylık öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifi oya sunulmuştu. Karar, tartışmalar arasında oy çokluğu ile kabul edilmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, meclisten geçen indirim kararı hakkında açıklama yaparak veto edeceğini duyurmuştu. İBB Başkanı bir diğer meclis oturumunda öğrencilerin yüzde 40 zamdan muaf tutulması kararını veto ettiğini açıklamıştı.BİR VETO DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINAİBB Başkanı sağlık çalışanlarını da veto etti. Sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve İspark'ı ücretsiz kullanması teklifi CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edildi.'TEMEL ATMAMA' TÖRENİ DÜZENLEDİİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 'Temel Atmama' Töreni'ni 7 Kasım 2019 yılında düzenlemiş, büyük tepkiye neden olmuştu.