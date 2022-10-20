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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: PKK ne zaman 'zordayız' dese birileri el uzatıp ekmeğine yağ sürüyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığı iddiasıyla ilgili "PKK ne zaman 'yandım, bitiyoruz, zordayız' dese, mutlaka bir el uzatılıyor, mutlaka bir gündem değiştirilerek PKK'nın ekmeğine adeta yağ sürülüyor." ifadelerini kullandı. Türk Tabipler Birliğinin daha önce bu vatanın birliğiyle, beraberliğiyle, toprağıyla bağdaşmayan yaklaşımları olduğunu belirten Turan, "Milletin sinir uçlarıyla oynamayın, kendinize gelin. Gün gelir silahlı kuvvetlerimizin ülkemizi korumasına sizin de ihtiyacınız olur." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: PKK ne zaman 'zordayız' dese birileri el uzatıp ekmeğine yağ sürüyor
Ekleme: 20.10.2022 - 19:20 Güncelleme: 20.10.2022 - 19:30 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: PKK ne zaman 'zordayız' dese birileri el uzatıp ekmeğine yağ sürüyor
TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TSK'nın sözde kimyasal silah kullandığı iddialarına değinerek, 'PKK ne zaman 'yandım, bitiyoruz, zordayız' dese, mutlaka bir el uzatılıyor, mutlaka bir gündem değiştirilerek PKK'nın ekmeğine adeta yağ sürülüyor.' dedi.

'TTB'NİN BU YAKLAŞIMLARI İLK DEĞİL'

'Mevzu ne kimyasal silah ne benzer iddialar. Bakınız, bu tarz söylemin söyleyene faydası olmadığı gibi ülkemize de faydası yok.' ifadesini kullanan Turan, 'Tabipler Birliğinin daha önce Ermeni soykırımı iddiasıyla Ermenistan'a mektup yazması, Öcalan'la ilgili Bakanlığa başvurup görüşme istemesi 'Kürt Sorununa Barışçıl Çözüm' başlıklı bölücü bildiriye imza atması, Afrin Operasyonu'yla ilgili muazzam bir dezenformasyonda bulunması, Turkovac gibi bir gururumuzu adeta solüsyon diye iddia edip uluslararası alanda Türkiye'yi zayıflatmaya çalışması gibi birçok bu vatanın birliğiyle, beraberliğiyle, toprağıyla bağdaşmayan yaklaşımları oldu, ilk defa değil. Milletin sinir uçlarıyla oynamayın, kendinize gelin. Gün gelir silahlı kuvvetlerimizin ülkemizi korumasına sizin de ihtiyacınız olur.' diye konuştu.

RTÜK'e üye seçimine de değinen Turan, 'RTÜK seçimi ilk defa yapılmıyor veya benzer kurumların seçimi ilk defa yapılmıyor. Bu seçimler çerçevesinde, takviminde gerekli adım neyse usule, kanuna, mevzuata uygun atılacaktır. İddia edildiği gibi vekil transferi vesaire bizim işimiz değil. RTÜK seçimini Mehmet Ali Çelebi'ye bağlarsanız, en hafif tabiriyle saçmalamış olursunuz.' açıklamasında bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: PKK ne zaman 'zordayız' dese birileri el uzatıp ekmeğine yağ sürüyor
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