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ABD Başkanı Joe Biden akaryakıt planını açıkladı: Aralık ayını işaret etti!

ABD'de yaklaşan Kongre ara seçimleri öncesi Demokrat Başkan Joe Biden, ülkede artış endişesi duyulan benzin fiyatlarını kontrol altında tutmak için 15 milyon varil petrolün piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Ekleme: 20.10.2022 - 01:48 Güncelleme: 20.10.2022 - 02:13 / Editör: Ozge Selin
ABD Başkanı Joe Biden akaryakıt planını açıkladı: Aralık ayını işaret etti!
ABD'de 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesi, muhalifler, Biden'ı en çok enflasyon ve artan benzin fiyatları gibi ekonomik konular üzerinden eleştiriyor.

OPEC'in günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararının ardından Biden yönetimi benzin fiyatlarını kontrol altında tutmak için yeni bir adım attı.

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında benzin fiyatları konusundaki stratejilerini kamuoyuyla paylaştı.

ABD Başkanı Joe Biden akaryakıt planını açıkladı: Aralık ayını işaret etti!

Tüm dünyada artan benzin fiyatlarından Ukrayna'ya savaş açan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutan Biden, yaz aylarından bu yana attıkları adımlar sayesinde benzin fiyatlarının galon başına 2,5 dolar kadar düşüş kaydettiğini ancak düşüşün yine de bekledikleri kadar hızlı olmadığını belirtti.

Biden, 'Enerji Bakanlığı stratejik petrol rezervlerinden 15 milyon varili daha piyasaya sürecek, bu süreç aralık sonuna kadar devam edecek.' ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden akaryakıt planını açıkladı: Aralık ayını işaret etti!

BİDEN, STRATEJİK REZERVLERİN YARISINDAN FAZLASININ DOLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Bağımsız analistlerin rezervlerden yapılan salımların petrol fiyatlarının düşüşünde önemli rol oynadığını onayladığını belirten Biden, stratejik petrol rezervlerinin yarısından fazlasının dolu olduğunu ve bunun acil bir durum için yeterli olduğunu aktardı.

Biden, gelecek aylarda da gerekirse benzeri adımların atılacağına işaret ederek ABD'nin petrol üretiminin kendi yönetimi döneminde arttığını ve ABD'nin şu anda ihraç ettiği petrolün ithal ettiği petrol oranından daha yüksek olduğunu vurguladı.

Benzin fiyatları varil başına 70 doların altına düştüğünde de stratejik petrol rezervleri için petrol satın alacaklarını kaydeden Biden, petrol şirketlerine de benzin fiyatlarını düşürme ve petrol üretimini artırma çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden akaryakıt planını açıkladı: Aralık ayını işaret etti!

'BENCE PUTİN ÇOK ZOR BİR POZİSYONDA'

Biden, bir muhabirin, bu adımların kasım ayındaki yerel seçimler öncesi siyasi motivasyonlarla mı atıldığı yönündeki sorusu üzerine ise bu adımların daha önce de atıldığını vurguladı.

Putin'in Ukrayna'nın ilhak edilen bölgelerinde ilan ettiği sıkı yönetim konusundaki bir soruya ise Biden, 'Bence Putin çok zor bir pozisyonda. Şu anda yaptığı ise bunu (sıkı yönetim), Ukrayna halkına boyun eğdirmek için elindeki tek aracı kullanmasıdır.' yanıtını verdi.

ABD Başkanı Joe Biden akaryakıt planını açıkladı: Aralık ayını işaret etti!

STRATEJİK REZERVLER 1984'TEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

ABD Başkanı Biden, mart ayında, ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervinden toplamda 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.

Söz konusu satışlarla, ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı 1984'ten bu yana en düşük seviyeye inmişti.
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