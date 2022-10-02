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Ünlü Rapçi Ceza Sultangazi'de Sevenleri ile Buluştu

Sultangazi Belediyesi GençOFest kapsamında Rap müziğin usta ismi Ceza sahne aldı. Sultangazili gençlerin akın ettiği konserde en sevilen şarkılarını söyleyen Ceza, dinleyicilerden büyük beğeni aldı.

Ekleme: 2.10.2022 - 11:36 Güncelleme: 2.10.2022 - 11:49 / Editör: Ozge Selin
Ünlü Rapçi Ceza Sultangazi'de Sevenleri ile Buluştu
Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği GençOFest, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği birçok etkinliğe sahne oldu. Sevilen festivalin son konserindeyse, Rap müziğin usta ismi Ceza sahne aldı. Binlerce gencin katıldığı konserde Ceza, en sevilen şarkılarını Sultangazi için söyledi.

Yoğun katılıma sahne olan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen ve meclis üyeleri ile çok sayıda izleyici katıldı.

Ünlü Rapçi Ceza Sultangazi'de Sevenleri ile Buluştu

“Kıymetli komşularımızla birbirinden güzel etkinliklerde buluşmaya devam edeceğiz”

Çok güzel bir eylül ayını geride bıraktıklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “GençOFest'in coşkusunu, mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Bu yıl eylül ayı, GençOFest kapsamındaki birbirinden güzel etkinliklerle dolu dolu geçti. Bu akşam da muhteşem bir konserle beraberiz. Birbirinden değerli sanatçılarımızın konserleri ile coşkuyu paylaştık, Yaz Sinemalarımızla açık havada birbirinden güzel filmlerin tadını çıkardık. Gençlerimiz, gençlik kamplarından unutulmaz hatıralarla döndüler. Yine Kültür Gezilerimizle, yurdumuzun kültür miraslarını beraber keşfettik. Sahne Senin ile sahneyi genç yeteneklerimize bıraktık. Klavyesine güvenen gençlerimiz E-Spor Turnuvamızda kıyasıya mücadele etti. 3x3 Sokak Basketbol Turnuvamız ile gerçek bir spor şöleni yaşadık. Bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta sonunda Medya Akademimiz ile medya dünyasının usta isimlerini Sultangazi'de ağırlayacağız. Günümüz dünyasında çok önemli bir yere sahip olan medyaya dair oturumlarda bilgi ve birikimlerini sizlerle paylaşacaklar. Yoğun bir ilgiye sahne olan GencOFest'i geride bırakırken, yeni kültür sanat sezonumuzun açılışını yakında gerçekleştireceğimizin müjdesini de buradan vermek istiyorum. Yine çok güzel etkinliklerde bir araya geleceğiz inşallah. Hepinizi gönülden selamlıyorum.” dedi.

Başkan Dursun'un konuşmasının ardından Ceza, alanı dolduran gençlere unutulmaz bir konser verdi. Gençler de büyük bir coşkuyla sanatçıya eşlik etti. Başkan Dursun, Ceza'ya çiçek takdiminde bulunurken, Sultangazi'de çok güzel bir dinleyici kitlesiyle buluştuğunu belirten Ceza da, Başkan Dursun'a ve alandaki binlerce gence teşekkür etti.

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