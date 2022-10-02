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Gece yarısı vahşet: Gaziantep'te silahla evi taradılar, iki ölü üç yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda anne- oğul yaşamını yitirdi, anne ile 2 çocuğu da yaralandı.

Ekleme: 2.10.2022 - 00:50 Güncelleme: 2.10.2022 - 00:51 / Editör: Ozge Selin
Olay, gece saatlerinde Nurdağı ilçesi Kartal Mahallesi’nde meydana geldi. Yılmazer ailesinin oturduğu eve kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Fatma Yılmazer'in hayatını kaybettiği belirlendi, oğlu Cebrail Yılmazer (30) ile gelini Pınar Yılmazer (25), torunları Ayaz ve Irmak ise yaralı olarak Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Cebrail Yılmazer de doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken, olayla ilgili geniş çaplı başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Gaziantep'te eve düzenlenen silahlı saldırıda anne- oğul öldü, gelini ile 2 torunu yaralandı

Gece yarısı vahşet: Gaziantep'te silahla evi taradılar, iki ölü üç yaralı

Gece yarısı vahşet: Gaziantep'te silahla evi taradılar, iki ölü üç yaralı



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