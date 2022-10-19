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Yerli ve milli füze Tayfun dünya gündeminde! Bloomberg: Gizlice üretildi

Rize'de fırlatılan yerli ve milli füzemiz Tayfun dünya gündemine oturdu. Hedefleri tam isabetle imha etmeyi başaran Tayfun'u manşetine taşıyan Bloomberg, "Gizlice üretildi" derken Yunanistan basınından Proto Thema gazetesi, füze ile ilgili "Yunanistan kapsama alanında" şeklindeki yorumlara yer verdi.

Ekleme: 19.10.2022 - 11:52 Güncelleme: 19.10.2022 - 12:01 / Editör: Ozge Selin
Yerli ve milli füze Tayfun dünya gündeminde! Bloomberg: Gizlice üretildi
Savunma sanayiinde atılımlarını sürdüren Türkiye, yerli imkanlarla geliştirilen yeni bir füzeyi daha test etti. 'Tayfun' adlı füzenin test atışı, Rize-Artvin Havalimanı'nda gerçekleştirildi. 

BLOOMBERG: GİZLİCE ÜRETİLDİ

Füze denemesi, uluslararası medyanın gündemine oturdu. ABD basınından Bloomberg, 'Türkiye, gizlice üretilen balistik füzeyi test etti' diye yazdı.

Liman kenti Rize'deki havalimanından sabah saatlerinde yapılan ateşleme işlemi için mobil platformun kullanıldığı belirtildi.

Haberde, 'Tayfun olarak adlandırılan gizli füze projesi birkaç yıldır devam ediyor.' notuna yer verildi.


PROTO THEMA: YUNANİSTAN KAPSAMA ALANINDA

Yunanistan basınından Proto Thema gazetesi, füze ile ilgili 'Yunanistan kapsama alanında' şeklindeki yorumlara yer verdi.

Roketsan'ın geliştirdiği füzenin, 561 kilometre mesafedeki hedefi tam isabetle vurduğu aktarıldı.

'Tayfun'un birkaç testten geçtikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine katılacağı ayrıntısına dikkat çekildi.

KATHİMERİNİ: BALİSTİK FÜZE DENEMESİ

Yine yunan basınından Kathimerini, 'Türkiye tehditleri tekrarladı, füze denemsi yaptı' başlığını kullandı

Haberde, 'Türkiye, salı günü Karadeniz üzerinde kısa menzilli balistik füze denemesi yaptı.' ifadesini kullandı.

TESTLERİ BAŞARIYLA GEÇTİ

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından füze test atışı yapıldı.
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