Şanlıurfa'da mısır tarlasından kenevire gözaltı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi'nde jandarma ekipleri tarafından mısır tarlasında yapılan aramada 95 kök kenevir ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi'nde jandarma ekipleri tarafından mısır tarlasında yapılan aramada 95 kök kenevir ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hilvan kırsalındaki bir tarlada kenevir ekildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harakete geçen ekipler, mısır tarlasına ekili 95 kök kenevir buldu. Askerler tarafından kenevirler yakılarak imha edilirken, tarla sahibi A.B. gözaltına alındı.