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Bakan Karaismailoğlu son rakamları paylaştı! Bir haftada 53 bin araç kullandı: Yolculuklar konfora dönüştü!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya tünellerini son bir haftada 53 bin aracın kullandığını belirterek, keskin virajları bulunan Kaz Dağları'nı sürücülerin 'korkulu rüyası' olmaktan çıkardıklarının altını çizdi.

Bakan Karaismailoğlu son rakamları paylaştı! Bir haftada 53 bin araç kullandı: Yolculuklar konfora dönüştü!
Ekleme: 19.10.2022 - 15:27 Güncelleme: 19.10.2022 - 15:35 / Editör: Ozge Selin
Bakan Karaismailoğlu son rakamları paylaştı! Bir haftada 53 bin araç kullandı: Yolculuklar konfora dönüştü!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya tünellerinin geçen hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantısıyla hizmete alındığını hatırlattı.

BİR HAFTADA 53 BİN ARAÇ KULLANDI

Yol ve tünellerin tamamlanmasıyla 12,1 kilometrelik mevcut yolun, 2.5 kilometre kısalarak 9,6 kilometreye düştüğünü, ulaşım süresinin 50 dakikadan 5 dakikaya indiğini vurgulayan Karaismailoğlu, Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya tünellerini bir haftada 53 bin aracın kullandığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu son rakamları paylaştı! Bir haftada 53 bin araç kullandı: Yolculuklar konfora dönüştü!

'KAZ DAĞLARI'NI SÜRÜCÜLERİN 'KORKULU RÜYASI' OLMAKTAN ÇIKARDIK'

Karaismailoğlu, Assos ve Troya tünelleri sayesinde, keskin virajları bulunan Kaz Dağları'nı sürücülerin 'Korkulu Rüyası' olmaktan çıkardıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

'KAZ DAĞLARI'NI SÜRÜCÜLERİN 'KORKULU RÜYASI' OLMAKTAN ÇIKARDIK'

''Çanakkale'nin güneydeki tatil beldeleri ile Balıkesir ve İzmir'e ulaşımını sağlayan kuzey-güney aksında, özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafiğin düzenlenmesi çalışmaları kapsamında Ayvacık-Küçükkuyu arasında kalan tek yol kesimi, bölünmüş yol haline getirdik. 9,6 kilometre uzunluğunda, '2x2 şeritli', bitümlü sıcak karışım kaplamalı projede, her biri çift tüplü inşa edilen 1693 metrelik Assos Tüneli ve 4 bin 17 metrelik Troya Tüneli de tamamlanarak hizmete sunuldu.

Bakan Karaismailoğlu son rakamları paylaştı! Bir haftada 53 bin araç kullandı: Yolculuklar konfora dönüştü!






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