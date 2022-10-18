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PKK'ya yapılan operasyon sözde tim komutanı yakalandı! Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi eğitti

.Bölücü terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda; bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Tim Komutanlığı'nı yapan "KENDAL-NUMAN AMED" kod adlarını kullanan S.Ö. isimli terörist yakalandı. 2015 yılında silahlı olarak faaliyet yürütmek amacıyla Almanya'dan bölücü terör örgütünün kırsal alanına katılım yapan S.Ö.'nün eski HDP Eş Genel Başkanı'nın ağabeyi olan ve örgütün sözde "Eğitim Komitesi" üyesi Nurettin Demirtaş tarafından eğitim aldığının belirlendiği ifade edildi.

PKK'ya yapılan operasyon sözde tim komutanı yakalandı! Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi eğitti
Ekleme: 18.10.2022 - 10:54 Güncelleme: 18.10.2022 - 12:55 / Editör: Ozge Selin
PKK'ya yapılan operasyon sözde tim komutanı yakalandı! Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi eğitti
İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK içerisinde 'KENDAL-NUMAN AMED' kod adlarını kullanan S.Ö. isimli teröristi yakaladı.

DEMİRTAŞ'IN AĞABEYİ EĞİTTİ
2015 yılında silahlı olarak faaliyet yürütmek amacıyla Almanya'dan bölücü terör örgütünün kırsal alanına katılım yapan S.Ö.'nün eski HDP Eş Genel Başkanı'nın ağabeyi olan ve örgütün sözde 'Eğitim Komitesi' üyesi Nurettin Demirtaş tarafından eğitim aldığının belirlendiği ifade edildi.

SAHTE KİMLİKLE GÖZALTINA ALINDI
S.Ö.'nün sözde 'KCK-Maliye' birimine bağlı Doğu Gümrükler Cephesi'nde Irak-İran Sınırı'ndaki Pencevin Bölgesi'nde sözde 'Tim Komutanlığı' yaptığı ve bölücü terör örgütü PKK'nın sözde 'Yürütme Konseyi' üyesi D.K. tarafından özel olarak terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG içerisinde görevlendirildiği ifade edildi.

Suriye'de faaliyette bulunan ülkelerden kamyonlarla alınan Havan, Obüs, Roket, Ağır Makineli Silahlar, El Bombaları, Patlayıcı A4, C4 ve Fünye gibi malzemelerin bulunduğu sözde 'Cephane' biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen S.Ö.'nün örgütsel faaliyetlerine devam etmek üzere İran'dan Y.G. adına düzenlenmiş sahte kimlik ve sahte pasaportla geldiği İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. S.Ö. adlı terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PKK'ya yapılan operasyon sözde tim komutanı yakalandı! Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi eğitti
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