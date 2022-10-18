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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu ABD'deki kayıp 8 saatini açıklayamadı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'ye yaptığı 'icazet' ziyaretinde peşindeki gazetecileri atlatarak 8 saat boyunca ortalıktan kaybolmuştu... Kılıçdaroğlu hakkında birçok iddia ortaya atılırken; CHP lideri, grup toplantısında konuya sessiz kalmayı tercih etti.

Kılıçdaroğlu ABD'deki kayıp 8 saatini açıklayamadı!
Ekleme: 18.10.2022 - 14:18 Güncelleme: 18.10.2022 - 15:00 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu ABD'deki kayıp 8 saatini açıklayamadı!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisinde patlak veren 'gizemli 8 saatlik' olayı kamuoyunun gündeminde etkisini sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu'nun Boston'un ardından tarifeli uçakla başkente geçeceğinin bilindiği ancak son dakika kararıyla uçak biletini yakarak karayolunu tercih ettiği bilgisi paylaşılırken; yol güzergahının üzerindeki 'Pensilvanya' detayı dikkat çekmişti.

Kılıçdaroğlu ABD'deki kayıp 8 saatini açıklayamadı!

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulunurken kendisi hakkındaki iddialara sessiz kalarak; olayı çarpıtmayı tercih etti. 

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili o açıklamaları...

OLAYI ÇARPITTI!

''ABD'ye gittim. Her kafadan bir ses 'Aman şimdi gidilir mi?', 'Senin aleyhinde kullanırlar bunu' diye. Ya arkadaş önce 'Niye gideceksin' diye soracaksın. Dünya değişiyor. Değişen dünyayı izlemeniz lazım. Bilim, teknoloji olağanüstü değişimler var. Eğer siz ülkeyi yönetmeye talipseniz, ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneteceğim diyorsanız sizin bir vizyonunuz, bir hedefiniz ve bir hayaliniz olması lazım. Bunların vizyonu cebim nasıl dolar vizyonu. Benim vizyonum vatandaşın cebi nasıl dolar vizyonu.

Bilimi ve teknolojiyi göz ardı eden hiçbir devlet büyüyemez ve gelişemez. Bilim devrimi yaşıyoruz. Bilim ekonomisi çağındayız. Erdoğan ve Bahçeli 'Bilim ekonomisi' kavramını ilk kez benden duyuyorlardır. IMT'ye gittim. Dünyanın bir numaralı üniversitesine gidip, devrimsel teknolojileri görmek neredeyse suç oldu. Bilimle iş dünyası arasındaki ilişkiyi gördüm. Bizim bilim insanlarımız da var orada.'

DEZANFORMASYON YASASINI AYM'YE TAŞIYACAKLARMIŞ

Türkiye bir taraftan bu tür acılar yaşarken birde Meclis'ten sansür yasası geçirdiler. Kimse doğruları yazmasın, bizim dediklerimizi yazsın. Bu konuda 6 aydır mücadele veriyoruz. Bazıları televizyona çıkıp ‘CHP ne yapıyor mecliste' diye soruyor. CHP parlamentoda demokrasinin bir numaralı aktörüdür. Sansüre, sansür düzenlemelerine karşıdır. Her eleştiriye saygı duyarız. Elbette ki gazeteci eleştirecektir ama araştırarak, soruşturarak yazması lazım.

Sansür yasası AK Parti ve MHP'li vekillerin oylarıyla kabul edildi. Bugün 29. maddeyi Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Ardından yasanın tümünü götüreceğiz. Bu kanun çıksa da çıkmasa da Türkiye bir otoriter yönetim gerçeğiyle karşı karşıyadır. AYM kararını uygulamıyor. Geçmişte AK Parti'ye, MHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. ‘Dur' demeyecek misiniz? Adalet istemeyecek misiniz?

TGS Ankara Şube Başkanı Sibel Hürtaş'ı Meclis'e almadılar. Meclis'e gelmesi hatta komisyonlarda konuşması gerekir. Sokmuyorlar içeri, dayatma kültürü.'
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Kılıçdaroğlu ABD'deki kayıp 8 saatini açıklayamadı!
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