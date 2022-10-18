2 ilde FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içerisinde görev aldığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında gözaltına kararı çıkartıldı. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Konya merkezli 2 ilde şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonda her iki şüphelide yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.