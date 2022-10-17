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Uyuşturucu operasyonlarında, 1 haftada 461 şüpheli tutuklandı

Ülke genelinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında, son 1 haftada 7 bin 174 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 461’i tutuklandı.

Ekleme: 17.10.2022 - 16:03 Güncelleme: 17.10.2022 - 16:04 / Editör: Ozge Selin
Uyuşturucu operasyonlarında, 1 haftada 461 şüpheli tutuklandı
81 ilde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

İçişleri Bakanlığı koordinesinde polis ve jandarma ekiplerince, son 7 günde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 5 bin 752 olayda gözaltına alınan 7 bin 174 şüpheliden 461'i tutuklandı.

Ele geçirilenler
AA’nın haberine göre; operasyonlarda 69,13 kilogram eroin, 369,63 kilogram metamfetamin, 3 milyon 247 bin 312 kök kenevir, 3 ton 183 kilogram esrar ve 777 bin 388 kök skunk ele geçirildi.

Haftalık bazda en yüksek sayı
Bu yıl uyuşturucu suçlarına yönelik operasyonlarda ise 237 bin 947 şüpheli gözaltına alınırken, 21 bin 209 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucuyla mücadelede bugüne kadar jandarma ve polis sorumluluk bölgelerinde tespit edilen 119 bin 462 metruk binanın yüzde 87'sine yıkım ve onarım işlemi gerçekleştirildi. Açıklamada, son bir haftada yakalanan şüpheli sayısının haftalık bazda bugüne kadarki en yüksek sayı olduğuna dikkat çekildi.
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