  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,09 - 18,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Maden ocağında oğlunu kaybeden baba: Gülümsemesi aklımdan çıkmıyor

Türkiye Taş Kömürü (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada 22 yaşındaki oğlu Rahman'ı kaybeden baba Yusuf Özçelik, "Şakalaşması, gülmesi hiç aklımdan çıkmıyor." dedi.

Ekleme: 17.10.2022 - 00:41 Güncelleme: 17.10.2022 - 00:52 / Editör: Ozge Selin
Maden ocağında oğlunu kaybeden baba: Gülümsemesi aklımdan çıkmıyor
Maden ocağında çalışmak için başvuru yapan Rahman Özçelik, Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Makaracı köyünden 5 kişiyle 2019 yılında dede mesleği madenciliğe başladı.

Üç yıldır TTK Amasra Müessesesinde çalışan Özçelik, köyünden 4 arkadaşıyla 14 Ekim'de maden ocağındaki patlamada hayatını kaybetti.

Makaracı köyünde dün kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilen Özçelik'in samimiyeti ve esprili kişiliğiyle çevresinde sevilen biri olduğu öğrenildi.

Maden ocağında oğlunu kaybeden baba: Gülümsemesi aklımdan çıkmıyor

Baba Yusuf Özçelik, AA muhabirine, oğlu Rahman'ın neşeli biri olduğunu belirterek, 'Samimi arkadaşlarıyla şakalaşması, gülmesi hiç aklımdan çıkmıyor. Oğlum diye demiyorum ama kimselerle herhangi bir sıkıntısı yoktu, işine gider gelirdi.' dedi.

Maden ocağında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Özçelik, 'Öncelikle memleketimizin başı sağ olsun. 41 şehidimize ayrı ayrı rahmet diliyorum. Ölenler öldü, bunların geri dönüşü yok. Önlemlerin alınmasını diliyoruz, mutlaka uygulansın.' ifadesini kullandı.

Maden ocağında oğlunu kaybeden baba: Gülümsemesi aklımdan çıkmıyor

Babasının da Zonguldak'ta önceden madencilik yaptığını dile getiren Özçelik, 'Amca oğlu da madenciydi. Benim de amca oğlum halen devam ediyor madenciliğe. Köyümüzde 4 şehit var. Köyde kurada çıkan 5 kişiden 4'ü şehit oldu.' diye konuştu.

Özçelik, köylerinde eskisi kadar madencilikle uğraşanın bulunmadığını sözlerine ekledi.
Fahrettin Altun'dan 'yalan makinası' Yunan bakana yanıt: Devlet ciddiyetine davet ediyoruz
Bakan Bilgin, patlamanın yaşandığı maden ocağında incelemelerde bulundu!
Madencilerin Bartın'daki patlama öncesi çekilen son fotoğrafları ortaya çıktı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Maden ocağındaki patlama ile ilgili en ufak hata kusur varsa ortaya çıkacak!
Maden faciasında kahreden fedakarlık: Altı arkadaşını kurtardı diğerleri için geri dönerken hayatını kaybetti
Bakan Akar'dan İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne ziyaret
MHP Lideri Bahçeli Konya'da: Açık ara kazanacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çam ve Sakura Hastanesi'nde maden kazasında yaralananları ziyaret ediyor
İyi Parti heyeti, ABD'ye gitti
EYT yasası için nefesler tutuldu: İlk emekli maaşı ne zaman yatacak? Emeklilikte yaşa takılanlar için en çok merak edilen sorular yanıt buldu
Maden şehidi Okan Akgül’ün kızının babasına vedası yürekleri yaktı
Bekir Bozdağ: 5 savcı tahkikatı sürdürüyor
Bartın'da maden faciası: Ocaktaki yangın oksijen tamamen kesilerek söndürülecek
Meğer Türk bilim insanları önceden harekete geçmiş: Putin'den önce düşünmüşler
İşte CHP raporundaki sözde gazeteciler...
Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma müjdesi! Müthiş haberi duyurdu
Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den yanıt geldi: Hadi zor değil biraz medeni olun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bartın'daki acıyı paylaşan devletlere ilişkin paylaşım
Bakan Koca'dan Bartın'daki maden faciasında yaralananların son durumuna ilişkin açıklama
Bakan Dönmez: Bartın'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Bartın'daki maden faciasından geriye acı hikayeler kaldı

Bartın'daki maden faciasından geriye acı hikayeler kaldı

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat!

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat!

Bursa'da hırsız, polisi görünce 'Ben neredeyim' dedi

Bursa'da hırsız, polisi görünce 'Ben neredeyim' dedi

Beş kişinin öldüğü öğrenci servisi kazasında dehşete düşüren detaylar: Sürücünün kanında uyuşturucu çıktı

Beş kişinin öldüğü öğrenci servisi kazasında dehşete düşüren detaylar: Sürücünün kanında uyuşturucu çıktı

Koronavirüse yakalanmayanların sırrı ne?

Koronavirüse yakalanmayanların sırrı ne?

İngiltere Kralı Charles 539 yıl önce işlenen cinayeti aydınlatacak

İngiltere Kralı Charles 539 yıl önce işlenen cinayeti aydınlatacak