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BioNTech: 2030'dan önce aşıyla kanser tedavisi mümkün

Türk bilim insanları, içinde bulunduğumuz on yıl bitmeden önce kanserin yeni bir tedavisini bulabileceklerini söyledi.

BioNTech: 2030'dan önce aşıyla kanser tedavisi mümkün
Ekleme: 17.10.2022 - 11:09 Güncelleme: 17.10.2022 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
BioNTech: 2030'dan önce aşıyla kanser tedavisi mümkün
Biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucu ortakları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, kanser tedavisiyle ilgili önemli mesajlar verdi.

Türeci ve Şahin, mRNA tabanlı koronavirüs aşısı teknolojisinin kanser hücrelerine müdahalede yeniden düzenlenebileceğini düşünüyor.

Türeci ve Şahin'den kanser aşısı mesajı
Koronavirüs salgını sürecinde ilk aşıyı geliştiren Türk bilim insanları, kanseri hedef alan aşıların, 2030'un sonundan önce kullanıma sunulabileceğini söyledi.

BBC'ye konuşan Türeci ve Şahin, önümüzdeki yıllarda kanser aşıları konusundaki iyimserliklerini körükleyen atılımlar yaptıklarına dikkati çekti.

"mRNA, kılavuz görevi görüyor"
Türeci, "mRNA, bir kılavuz görevi görüyor ve vücuda ilacı veya aşıyı üretmesini söylemenizi sağlıyor. mRNA'yı aşı olarak kullandığınızda, düşmanın 'aranıyor posteri' için bir kılavuzdur. Bu durumda aranan şey, kanser hücrelerini normal hücrelerden ayıran kanser antijenleridir." dedi.

2030'dan öncesini işaret etti
mRNA'ya dayalı kanser aşılarının hastalar üzerinde ne zaman kullanıma hazır olabileceği sorulan Şahin, 2030'dan öncesini işaret etti.

Şahin, "Yeniliklerimiz orijinaldir. Bu tür bir tedaviyi geliştirmek için 20 yıllık araştırma yaptık ve elbette fikri mülkiyetimiz için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"BioNTech, hızlı aşı üretimini öğrendi"
Ağustos ayında Moderna, BioNTech ve ortağı Pfizer'a şirketin koronavirüs aşısıyla ilgili patent iddiası nedeniyle dava açmıştı.

Diğer taraftan, BioNTech'in pandemi sürecinde hızlı aşının nasıl üretileceğini öğrendiğini anlatan Türeci, söz konusu aşının hızlı sunumunun, ilaç düzenleyicilerinin aşıları nasıl onaylayacakları konusunda çalışmalarına da yardımcı olduğunu dile getirdi.

"Kanser aşımızı da hızlandıracak"
Türeci, "Bu, kesinlikle kanser aşımızı da hızlandıracak." diye eklerken, temkinli hareket ediyor.

"Bilim insanları olarak kansere çare bulacağımızı söylemekten her zaman çekiniriz." diyen Türeci, "Birtakım atılımlarımız var ve onlar üzerinde çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.




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