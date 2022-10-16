Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den yanıt geldi: Hadi zor değil biraz medeni olun!

Yunan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi'nin sosyal medya paylaşımı, Türkiye ve Yunanistan arasında ipleri bir kez daha gerdi. Mitarachi'nin paylaşımına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medyadan sert tepki gösterdi. Çataklı, "Kendi yaptığınız zulmün fotoğrafını Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışıyorsunuz... Hadi zor değil biraz medeni olun!" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın uluslararası hukuka uymayan şekilde düzensiz göçmenlere müdahale ettiği tüm dünya tarafından bilinen bir gerçek haline geldi. Türkiye karşısında kendisini aklama telaşına girişen Atina yönetimi, geçtiğimiz günlerde, 2019 yılında çekilen görüntüler üzerinden Türkiye'yi suçlamıştı.Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye'nin mültecileri geri ittiğini, botlarını batırmaya çalıştığını iddia etmişti. Türkiye, Yunanistan'ın provokasyonunu olayın görüntüleriyle yanıt vererek çürütmüştü.Yunan Bakan Mitarachi, beyhude çabalarına bir yenisini daha ekledi. Yunan güvenlik güçleri tarafından soyulup sınırda ölüme terk edilen göçmenlere ait eski bir fotoğrafla, Türkiye'yi hedef aldı. Ankara'yı göçmenlere yönelik 'kötü muamele ile' suçlayan Yunan Bakan'a, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yanıt verdi.Çataklı,dedi.Çataklı'nın açıklamaları şöyle: