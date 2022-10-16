  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,09 - 18,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Beş ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon: 39 gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda, organize suç örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 39 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 16 ruhsatsız silah, 2 kurusıkı tabanca ile bin 21 fişek ele geçirildi.

Ekleme: 16.10.2022 - 13:00 Güncelleme: 16.10.2022 - 13:19 / Editör: Ozge Selin
Beş ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon: 39 gözaltıOrganize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'in Balat Mahallesi'nde birçoğu gayrimüslim vatandaşlara ait bazıları tarihi eser statüsündeki gayrimenkul ve arsaları, yasa dışı biçimde ele geçirmeye ve bu yolla haksız kazanç elde etmeye çalışan çeteye yönelik çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, Mesut B. elebaşılığında hareket eden suç örgütünün, başta "kasten yaralama" olmak üzere "kasten öldürme, konut dokunulmazlığının ihlali, hakkı olmayan yere tecavüz ve tehdit" gibi çok sayıda suça karıştığı ortaya çıktı.

Yurt dışında yaşayan mülk sahipleri ile yaşlı ve sahipsiz gördükleri vatandaşları hedef alan suç örgütünün, bu vatandaşlara ait gayrimenkulleri zorla ele geçirerek internet siteleri üzerinden kiraya verdikleri, ayrıca gasbettikleri boş arsaları da ruhsatsız otopark olarak işletip haksız kazanç elde etmeye çalıştıkları tespit edildi.

Çalışmaların devamında, Beşiktaş'ta etkin olmaya çalışan ve Mesut B. elebaşılığındaki grupla karşılıklı darp ve silahlı çatışma konularına dahil olan bir suç örgütünü daha belirleyen polis, her iki gruptan toplam 48 şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

İstanbul merkez olmak üzere Adana, Muğla, Diyarbakır ve Düzce'de belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 39 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 16 ruhsatsız silah, 2 kurusıkı tabanca ile bin 21 fişek, bir adreste sera olarak tabir edilen uyuşturucu madde imalathanesi, bir miktar uyuşturucu ve bir kısmı sahte olduğu değerlendirilen 9 bin 580 avro ile 551 dolar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 39 şüphelinin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü, konuya ilişkin detaylı çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.
Maden şehidi Okan Akgül’ün kızının babasına vedası yürekleri yaktı
Bekir Bozdağ: 5 savcı tahkikatı sürdürüyor
Bartın'da maden faciası: Ocaktaki yangın oksijen tamamen kesilerek söndürülecek
Meğer Türk bilim insanları önceden harekete geçmiş: Putin'den önce düşünmüşler
İşte CHP raporundaki sözde gazeteciler...
Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma müjdesi! Müthiş haberi duyurdu
Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den yanıt geldi: Hadi zor değil biraz medeni olun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bartın'daki acıyı paylaşan devletlere ilişkin paylaşım
Bakan Koca'dan Bartın'daki maden faciasında yaralananların son durumuna ilişkin açıklama
Bakan Dönmez: Bartın'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Bartın maden ocağında ölenlerin isimleri belli oldu: Bartın Amasra maden ocağı patlamasındaki 41 şehidimizin isim listesi
Dünya liderlerinden Bartın'daki maden faciası için taziye ve acil şifa mesajları
Bartın maden ocağı patlamasının nedeni belli oldu! Bakan Dönmez: Grizu patlaması
Bartın'da hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim ediliyor
Başkan Erdoğan maden ocağı patlaması yaşanan Bartın'da
Fatih Dönmez, Bartın'da konuşurken duygusal anlar yaşadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bartın'daki maden faciasına ilişkin yeni açıklama: Tüm boyutları ile soruşturulacak
İçişleri Bakanı Soylu maden ocağındaki faciayla ilgili açıklamalarda bulunuyor
Bartın'dan bir acı haber daha! Patlamadan sağ kurtuldu, arkadaşları için geri dönünce şehit düştü
TTK'dan Sayıştay'a dayandırılan haberlerle ilgili açıklama: Söz konusu ifadeler tamamen yanlıştır
Bartın'daki maden faciasından geriye acı hikayeler kaldı

Bartın'daki maden faciasından geriye acı hikayeler kaldı

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat!

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat!

Bursa'da hırsız, polisi görünce 'Ben neredeyim' dedi

Bursa'da hırsız, polisi görünce 'Ben neredeyim' dedi

Beş kişinin öldüğü öğrenci servisi kazasında dehşete düşüren detaylar: Sürücünün kanında uyuşturucu çıktı

Beş kişinin öldüğü öğrenci servisi kazasında dehşete düşüren detaylar: Sürücünün kanında uyuşturucu çıktı

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

İngiltere Kralı Charles 539 yıl önce işlenen cinayeti aydınlatacak

İngiltere Kralı Charles 539 yıl önce işlenen cinayeti aydınlatacak