  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,09 - 18,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Vali Ali Yerlikaya Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yaralı madencilerin sağlık durumu hakkında bilgi almak üzere Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne geldiği öğrenildi.

Ekleme: 15.10.2022 - 17:36 Güncelleme: 15.10.2022 - 17:43 / Editör: Ozge Selin
Vali Ali Yerlikaya Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde
Bartın'daki maden ocağında yaşanan patlamada yaralanan işçilerden 6'sının tedavisi İstanbul'daki Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi yanık yoğun bakımda devam ediyor.

İSTANBUL VALİSİ MADEN YARALILARINI ZİYARET ETTİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bartın'daki maden faciasında yaralanan ve İstanbul'a getirilen yaralıları hastanede ziyaret etti. Bartın'daki maden faciasında yaralanan 11 madenciden 6'sı Sağlık Bakanlığı'na bağlı 2 ambulans uçakla İstanbul'a getirilmiş, Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti. Hastane Başhekimi Nurettin Yiyit'ten hastaların durumuyla ilgili bilgi alan Yerlikaya hasta yakınlarıyla da görüştü.
Bakan Dönmez: Bartın'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Bartın maden ocağında ölenlerin isimleri belli oldu: Bartın Amasra maden ocağı patlamasındaki 41 şehidimizin isim listesi
Dünya liderlerinden Bartın'daki maden faciası için taziye ve acil şifa mesajları
Bartın'dan bir acı haber daha! Patlamadan sağ kurtuldu, arkadaşları için geri dönünce şehit düştü
Bartın'da hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim ediliyor
Başkan Erdoğan maden ocağı patlaması yaşanan Bartın'da
Fatih Dönmez, Bartın'da konuşurken duygusal anlar yaşadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bartın'daki maden faciasına ilişkin yeni açıklama: Tüm boyutları ile soruşturulacak
İçişleri Bakanı Soylu maden ocağındaki faciayla ilgili açıklamalarda bulunuyor
Bartın maden ocağı patlamasının nedeni belli oldu! Bakan Dönmez: Grizu patlaması
TTK'dan Sayıştay'a dayandırılan haberlerle ilgili açıklama: Söz konusu ifadeler tamamen yanlıştır
Bartın Başsavcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlattı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra'daki maden kazasına ilişkin paylaşımda bulundu: Çalışmalar titizlikle sürüyor
Bartın’da acı bekleyiş: Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi
Bartın'da maden ocağında patlama! 22 vatandaşımız hayatını kaybetti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Bartın'a gidiyor...
Bakan Soylu: Madendeki patlamada 14 vatandaşımız hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı'ndan Bartın'daki maden ocağı patlamasına ilişkin açıklama...
Provokasyon ittifakı! CHP ve HDP'li vekiller maden patlaması üzerinden siyaset devşirdi .
Bakan Koca acı haberi duyurdu: 2 kişi hayatını kaybetti, 20 yaralı
Bartın Amasra'daki maden faciasında yürek burkan detay! Maden şehidi 5 gün önce baba olmuş!

Bartın Amasra'daki maden faciasında yürek burkan detay! Maden şehidi 5 gün önce baba olmuş!

TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu

TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu

İngiltere Kralı Charles 539 yıl önce işlenen cinayeti aydınlatacak

İngiltere Kralı Charles 539 yıl önce işlenen cinayeti aydınlatacak

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

Nisa Mihriban bebekten acı haber!

Nisa Mihriban bebekten acı haber!