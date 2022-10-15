Vali Ali Yerlikaya Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde

Bartın'daki maden ocağında yaşanan patlamada yaralanan işçilerden 6'sının tedavisi İstanbul'daki Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi yanık yoğun bakımda devam ediyor.İSTANBUL VALİSİ MADEN YARALILARINI ZİYARET ETTİİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bartın'daki maden faciasında yaralanan ve İstanbul'a getirilen yaralıları hastanede ziyaret etti. Bartın'daki maden faciasında yaralanan 11 madenciden 6'sı Sağlık Bakanlığı'na bağlı 2 ambulans uçakla İstanbul'a getirilmiş, Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti. Hastane Başhekimi Nurettin Yiyit'ten hastaların durumuyla ilgili bilgi alan Yerlikaya hasta yakınlarıyla da görüştü.