Kocasının cenazesine giderken kazada öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan Nurgül Alışçı, gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle 4 gün önce yakınları ile birlikte Nevşehir'e gitti. Nurgül Alışçı, tedavisi için Nevşehir'de bulunurken eşi Mehmet Alışçı, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.Acı haberi alan Alışçı, cenazeye katılmak için yakınları ile birlikte Nevşehir'den yola çıktı. Nurgül Alışçı'nın kullandığı otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa yolunda kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan Alışçı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Alışçı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.Nurgül Alışçı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. 6 çocuk annesi Alışçı'nın cenazesi, eşinin yanına defnedileceği öğrenildi.