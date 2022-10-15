  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,09 - 18,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kocasının cenazesine giderken kazada öldü

Gaziantep’te kalp krizinden hayatını kaybeden eşi Mehmet Alışçı'nın (59) cenazesine yetişmek üzere tedavi için bulunduğu Nevşehir'den yakınlarıyla yola çıkan Nurgül Alışçı (53), geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Ekleme: 15.10.2022 - 17:45 Güncelleme: 15.10.2022 - 17:50 / Editör: Ozge Selin
Kocasının cenazesine giderken kazada öldü
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan Nurgül Alışçı, gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle 4 gün önce yakınları ile birlikte Nevşehir'e gitti. Nurgül Alışçı, tedavisi için Nevşehir'de bulunurken eşi Mehmet Alışçı, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Acı haberi alan Alışçı, cenazeye katılmak için yakınları ile birlikte Nevşehir'den yola çıktı. Nurgül Alışçı'nın kullandığı otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa yolunda kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan Alışçı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Alışçı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Nurgül Alışçı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. 6 çocuk annesi Alışçı'nın cenazesi, eşinin yanına defnedileceği öğrenildi.
Bakan Dönmez: Bartın'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Bartın maden ocağında ölenlerin isimleri belli oldu: Bartın Amasra maden ocağı patlamasındaki 41 şehidimizin isim listesi
Dünya liderlerinden Bartın'daki maden faciası için taziye ve acil şifa mesajları
Bartın'dan bir acı haber daha! Patlamadan sağ kurtuldu, arkadaşları için geri dönünce şehit düştü
Bartın'da hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim ediliyor
Başkan Erdoğan maden ocağı patlaması yaşanan Bartın'da
Fatih Dönmez, Bartın'da konuşurken duygusal anlar yaşadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bartın'daki maden faciasına ilişkin yeni açıklama: Tüm boyutları ile soruşturulacak
İçişleri Bakanı Soylu maden ocağındaki faciayla ilgili açıklamalarda bulunuyor
Bartın maden ocağı patlamasının nedeni belli oldu! Bakan Dönmez: Grizu patlaması
TTK'dan Sayıştay'a dayandırılan haberlerle ilgili açıklama: Söz konusu ifadeler tamamen yanlıştır
Bartın Başsavcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlattı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra'daki maden kazasına ilişkin paylaşımda bulundu: Çalışmalar titizlikle sürüyor
Bartın’da acı bekleyiş: Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi
Bartın'da maden ocağında patlama! 22 vatandaşımız hayatını kaybetti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Bartın'a gidiyor...
Bakan Soylu: Madendeki patlamada 14 vatandaşımız hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı'ndan Bartın'daki maden ocağı patlamasına ilişkin açıklama...
Provokasyon ittifakı! CHP ve HDP'li vekiller maden patlaması üzerinden siyaset devşirdi .
Bakan Koca acı haberi duyurdu: 2 kişi hayatını kaybetti, 20 yaralı
Bartın Amasra'daki maden faciasında yürek burkan detay! Maden şehidi 5 gün önce baba olmuş!

Bartın Amasra'daki maden faciasında yürek burkan detay! Maden şehidi 5 gün önce baba olmuş!

TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu

TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu

İngiltere Kralı Charles 539 yıl önce işlenen cinayeti aydınlatacak

İngiltere Kralı Charles 539 yıl önce işlenen cinayeti aydınlatacak

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

Nisa Mihriban bebekten acı haber!

Nisa Mihriban bebekten acı haber!