Fatih Dönmez, Bartın'da konuşurken duygusal anlar yaşadı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama ile ilgili konuştu.Bakan Dönmez, 40 madencinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili arama kurtarma çalışmalarında sona yaklaştıklarını söyledi.Dönmez, "Bir isim dışında belirsizliğini koruyan başka bir şahsımız yok. En büyük üzüntümüz, 40 kardeşimizin rahmeti rahmana kavuşmasıdır." dedi.Konuşmasının bir bölümünde zorlandığı görülen Dönmez'in yaşadığı duygusal anlar kameraya yansıdı.Dönmez o sırada, "Bizim için bir üzüntülü taraf da daha 3 hafta önce burada biz TÜRK-İŞ Başkanı ile birlikteydik bu kardeşlerimiz ile. Hellalleştik ama arkasını getiremedik. İnşallah böyle acıları Rabbim bize yaşatmaz." ifadelerini kullandı.Dönmez, "Rabbim, şehitlerin mekanını cennet eylesin. Arama kurtarma çalışmalarını başta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun tahlisiye kurumları, ekipleri yaptı. Kendi arkadaşlarını kurtarmak için ellerinden geleni yaptılar.Burada şimdi sizinle paylaşamayacağım çok trajik, üzüntülü hadiseler de yaşandı, sevinçler yaşandı zaman zaman." diye konuştu.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, konuşmasının devamında şunları söyledi:"Saatlerce aranan arkadaşlarımızın bulunması gibi bazı durumlar da oldu. O arkadaşların, bir arkadaşlarını canlı çıkarması durumundaki sevincini de biz burada yaşamış olduk. Yeri geldi onlarla birlikte sevindik, yeri geldi üzüldük.Şu anda aşağıda teknik ve emniyet ekiplerimiz gerekli kontrolleri yapıyorlar. Belirsizliğini koruyan bir arkadaşımızı arama çalışmaları devam ediyor. Dün akşam yaptığımız açıklamada kısmen bir galeride yangın olduğunu söylemiştim.Yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Sabah saatlerinde ekiplerimiz giderek 14 kardeşimizi o bölgeden çıkarttılar. Yerlerini de bildiğimizi ifade etmiştim.Yangının izole edilmesi ve soğutulması ile ilgili çalışmalarımız da bir yandan devam ediyor. Şu anda biz kuyu başındayız. Bu olay buradan 350 metre derinlikte oldu. Ama 2 bin 500 metre, yani 2,5 kilometre uzaktayız. Yürüyerek bile oradan buraya 45-50 dakikadan önce gelme şansınız yok.Bu zorluklara rağmen, bu çalışmaya katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. AFAD'ımıza, UMKE'ye, sağlık personeline desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."