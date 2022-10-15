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Elazığ’da dehşet: Saatlerce işkence etti ardından öldürüp cesedini çöp toplama merkezi yakınına attı Abone Ol Google News 15 Ekim 2022

Elazığ'da bir kişi, iddiaya göre arkadaşı olduğu kadını işkence edip öldürdü. Ardından cesedi yol kenarında bulunan çöp toplama merkezi yakınına attı. Zanlı ve yardım ettiği belirlenen bir kişi daha Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma dedektifleri ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Ekleme: 15.10.2022 - 19:49 Güncelleme: 15.10.2022 - 19:51 / Editör: Ozge Selin
Elazığ’da dehşet: Saatlerce işkence etti ardından öldürüp cesedini çöp toplama merkezi yakınına attı Abone Ol Google News 15 Ekim 2022Olay, gece Sarıçubuk köyünde meydana geldi. Çöp toplama merkezi yakınında hareketsiz yatan kadın olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede kadının, Tekirdağ'dan birkaç gün önce Elazığ'a gelen Hüsniye Keskinbaş olduğu belirlendi. Keskinbaş'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesindeki JASAT, kamera kayıtlarını inceleyip, 4 saatlik çalışma sonunda belirlediği Nadir Üstün ile Ö.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Ö.D.'nin aracında yapılan aramada, 1 kurusıkı tabanca ve 1 kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

Elazığ’da dehşet: Saatlerce işkence etti ardından öldürüp cesedini çöp toplama merkezi yakınına attı Abone Ol Google News 15 Ekim 2022

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Nadir Üstün, sorgusunda sevgilisi Hüsniye Keskinbaş'ı aralarında çıkan tartışma nedeniyle öldürüp, cansız bedenini de aracın bagajında çöp toplama merkezi yakınına getirerek, bıraktığını itiraf etti. Üstün ve Ö.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Üstün, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ’da dehşet: Saatlerce işkence etti ardından öldürüp cesedini çöp toplama merkezi yakınına attı Abone Ol Google News 15 Ekim 2022
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