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Dünya liderlerinden Bartın'daki maden faciası için taziye ve acil şifa mesajları

Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında dün saat 18.15'te patlama meydana geldi. Patlamada 40 işçi hayatını kaybetti. Yaşanan facia nedeniyle dünya liderlerinden Türkiye'ye taziye mesajları gönderildi.

Dünya liderlerinden Bartın'daki maden faciası için taziye ve acil şifa mesajları
Ekleme: 15.10.2022 - 16:34 Güncelleme: 15.10.2022 - 16:35 / Editör: Ozge Selin
Dünya liderlerinden Bartın'daki maden faciası için taziye ve acil şifa mesajları
Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında dün saat 18.15'te patlama meydana geldi. Patlamada 40 işçi hayatını kaybetti.

Maden faciasının ardından Dünya liderleri Türkiye'ye başsağlığı mesajları göndermeye başladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bartın’da dün akşam meydana gelen maden faciası münasebetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben,

“Sevgili Kardeşim, Bartın eyaletindeki madende meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberi bizleri derinden sarstı” ifadelerini kullanarak hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev mesajında “Bu trajedide acınızı paylaşıyor size, kurbanların ailelerine ve yakınlarına, kendi adıma ve Azerbaycan halkı adına kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara şifalar diliyorum” dedi.


Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif mesajında “Türkiye'nin Bartın ilinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada can kaybından derin üzüntü duyduğumuzu ifade ediyorum. Düşüncelerimiz ve dualarımız yaslı ailelerle ve Türk halkıyla. Hâlâ mahsur kalanların bir an önce kurtarılması dilerim” dedi.
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