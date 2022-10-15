Bakan Koca'dan Bartın'daki maden faciasında yaralananların son durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Bartın'da takip edilen 3 hastanın olduğunu ve durumlarının iyi olduğunu kaydetti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki 6 yaralıdan 5'nin durumlarının ciddi olduğunu söyleyerek, yanık oranlarının yüzde 65-80 arasında olduğunu kaydetti.