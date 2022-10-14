  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,09 - 18,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

LGBT'lilerden Köln'de ezan protestosu! Cami önünde toplanıp slogan attılar

Almanya’nın Köln kentinde genel merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde cuma namazı öncesi ilk kez hoparlörden ezan okundu. LGBT destekçisi bir grup cami önünde toplanarak hoparlörden ezan okunmasına karşı çıktılar.

LGBT'lilerden Köln'de ezan protestosu! Cami önünde toplanıp slogan attılar
Ekleme: 14.10.2022 - 20:35 Güncelleme: 14.10.2022 - 21:11 / Editör: Ozge Selin
LGBT'lilerden Köln'de ezan protestosu! Cami önünde toplanıp slogan attılar
Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde cuma namazı öncesi ilk kez hoparlörden ezan okundu.

Almanya'da Türk ve Müslümanların yoğun yaşadığı Köln'de Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl bazı şartların yerine getirilmesi koşuluyla iki yıl boyunca cuma günleri hoparlörden öğle ezanı okunmasına izin verdiğini duyurmasının ardından gerekli koşullar sağlanarak ilk ezan okundu. Ezan sesi çevrede yaşayanların rahatsız olmaması için 60 desibelle sınırlandırıldı.

LGBT'lilerden Köln'de ezan protestosu! Cami önünde toplanıp slogan attılar

İLK EZAN BÜYÜK İLGİ TOPLADI

Caminin din görevlisi Mustafa Kader'in avluda mikrofon ile okuduğu ezanı canlı dinlemek isteyen Türk ve Müslümanların yanı sıra çevre sakini Almanlar ile Alman basını da etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Ezanı dinlemek için gelen ve açıklamada bulunan Türkler, Köln'de ezan sesi işitmekten dolayı büyük heyecan ve gurur duyduklarını ifade etti. Ezanı dinleyenlerden bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

LGBT'lilerden Köln'de ezan protestosu! Cami önünde toplanıp slogan attılar

DİTİB, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG), Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) gibi büyük Türk sivil toplum kuruluşlarının genel merkezleri, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin en büyük şehri Köln'de bulunuyor. Almanya'da sadece DİTİB'e bağlı 900'den fazla cami yer alıyor.

LGBT'lilerden Köln'de ezan protestosu! Cami önünde toplanıp slogan attılar

LGBT'LİLER ÇILDIRDI!

Öte yandan Ezan okunduğu esnada dışarıda toplanan küçük bir grup ise protesto gösterisi düzenledi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

LGBT'lilerden Köln'de ezan protestosu! Cami önünde toplanıp slogan attılar

SLOGAN ATIP TAŞKINLIK ÇIKARDILAR

Almanya Köln'de bir grup LGBT destekçisi cami önünde toplanarak hoparlörden ezan okunmasına karşı çıktılar. Taşkınlık çıkarmaya çalışan grup slogan attı.
Bakan Soylu: Madendeki patlamada 14 vatandaşımız hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı'ndan Bartın'daki maden ocağı patlamasına ilişkin açıklama...
Provokasyon ittifakı! CHP ve HDP'li vekiller maden patlaması üzerinden siyaset devşirdi .
Bakan Koca acı haberi duyurdu: 2 kişi hayatını kaybetti, 20 yaralı
Bartın'daki patlamadan kurtulan işçi konuştu: 'Göz gözü görmedi'
AFAD: Patlama trafo kaynaklı!
Bartın Amasra'da maden ocağında patlama! Yer altında işçiler var!
Türkiye ile Katar arasında kritik anlaşmalar! Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü
LGBT'lilerden Köln'de ezan protestosu! Cami önünde toplanıp slogan attılar
Cüneyt Özdemir ABD'de sekiz saat ortadan kaybolan Kılıçdaroğlu'na sordu: Yanında gazeteci götürmüşsün onları atlatıyorsun bu gizem ne?
Putin 'Türkiye'yi merkez yapabiliriz' demişti: Avrupa Birliği'nden ilk tepki
Yunan basını panikte! 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleri Yunanistan'ı yine karıştırdı
Rusya lideri Putin'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan, su tarifesi açıklaması
Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tehlikeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemi açıklamalar...
Bakan Kurum: Depozito iade sistemini Türkiye'nin dört bir yanında milletimize sunacağız
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: İcazet almaya gidiyor!
Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'nın enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız
İstanbul için saat verildi! Metoroloji'den son dakika uyarısı!

İstanbul için saat verildi! Metoroloji'den son dakika uyarısı!

TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu

TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu

İngiltere Kralı Charles 539 yıl önce işlenen cinayeti aydınlatacak

İngiltere Kralı Charles 539 yıl önce işlenen cinayeti aydınlatacak

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

Nisa Mihriban bebekten acı haber!

Nisa Mihriban bebekten acı haber!